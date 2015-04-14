Приморцев от 7 до 18 лет приглашают к участию в вокальном конкурсе

В Приморье стартовал детский вокальный конкурс, посвященный Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие проводится в онлайн-режиме и направлено на популяризацию отечественной музыкальной культуры, воспитание патриотизма и уважения к истории России у подрастающего поколения, выявление юных талантов на территории края, сообщают «Вести:Приморье».

Конкурс включает три возрастные категории: 7-10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. К участию допускаются работы в виде видеозаписи, созданные, в том числе при помощи любительских фотоаппаратов и мобильных телефонов. Исполнительское мастерство претендентов на победу будет оценивать компетентное жюри, в состав которого войдут руководители организаций сферы культуры и представители общественных организаций.

«В репертуар участников могут войти композиции, рекомендованные в 2020 году Министерством культуры РФ, популярные народные и авторские, а также духовные песни различных времен, принадлежащие русским, белорусским, украинским и другим славянским народам», – уточнила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова.

Конкурсные работы принимаются с 15 по 30 мая на электронные адреса: t.gatina@mail.ru, olgaredactor@yandex.ru. Дипломов сильнейшим вокалистам вручат в индивидуальном порядке.

Контакты для связи:

Заместитель директора по концертной работе Приморской краевой филармонии Гатина Татьяна Афанасьевна, телефон – 8-908-441-87-55, e-mail: t.gatina@mail.ru.

Помощник художественного руководителя Приморской краевой филармонии Ольга Васильевна Седова, телефон – 8-924-236-01-77, e-mail: olgaredactor@yandex.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]