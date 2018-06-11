Приморцев приглашают к участию в конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Грани творчества»

В Приморье стартовал прием заявок на конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Грани творчества», сообщают «Вести:Приморье». Организатор – краевой центр народной культуры при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморья, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Конкурс включит всего 15 номинаций, среди них – «Резьба по дереву», «Керамика», «Гончарное искусство», «Счетные виды вышивки», «Несчетные виды вышивки», «Ткачество», «Вязание», «Изделия из кожи, меха, кости», «Декупаж», «Украшения из бисера», «Войлоковаляние», «Куклы в национальных костюмах», «Авторские куклы», «Лепка из полимерной глины» и «Канзаши».

Главная тема конкурса – «Японское море». В течение 6 часов, по условиям мероприятия, каждый мастер должен будет создать соответствующее ей изделие и представить его на суд жюри. Эксперты станут оценивать произведения по нескольким ключевым критериям, в том числе художественному уровню работы, технической сложности и оригинальности идеи. Авторы сильнейших работ получат дипломы победителей.

«Конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества пройдет уже во второй раз в Приморье. В прошлом году в нем приняли участие 35 мастеров, состязавшихся в 12 номинациях. Это было настоящее шестичасовое шоу, где мастера в режиме реального времени собственноручно создавали уникальные произведения», – отметила заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Бронникова.

Конкурс «Грани творчества» состоится 30 августа в амфитеатре Спортивной набережной Владивостока. Заявки принимаются по 15 августа включительно. Положение о проведении мероприятия и форма заявки доступны на сайте краевого центра народной культуры. Подробности можно уточнить по телефону: 8-902-48-064-14 (Илья Федоров).

Отметим, с 2019 года в Приморье реализуется национальный проект «Культура», утвержденный Президентом России Владимиром Путиным. Среди ключевых задач инициативы – увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации их творческих инициатив и роста обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов в Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]