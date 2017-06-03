«Вести: Приморье. Новости культуры»:Третий Региональный фестиваль фотоискусства, генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна», Первый краевой фестиваль «Грани творчества»
В этом выпуске:
- Третий Региональный фестиваль фотоискусства под названием «Глубина резкости».
- В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна». Постановкой занимается режиссер Сергей Руденок.
- Спортивный комплекс «Олимпиец» стал площадкой для большого культурного события. Первый краевой фестиваль «Грани творчества» собрал мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Приморья.
- На следующей неделе во Владивосток прибудет ценный груз — творение великого художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Итальянский шедевр впервые покажут в России!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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