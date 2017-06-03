«Вести: Приморье. Новости культуры»:Третий Региональный фестиваль фотоискусства, генеральная репетиция  нового спектакля «Военная тайна», Первый краевой фестиваль «Грани творчества»

В этом выпуске:

- Третий Региональный фестиваль фотоискусства под названием «Глубина резкости».

- В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция нового спектакля «Военная тайна». Постановкой занимается режиссер Сергей Руденок.

- Спортивный комплекс «Олимпиец» стал площадкой для большого культурного события. Первый краевой фестиваль «Грани творчества» собрал мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Приморья.

- На следующей неделе во Владивосток прибудет ценный груз — творение великого художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Итальянский шедевр впервые покажут в России!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]