Новости Видео Культура Программы "Вести: Приморье. Новости культуры" О программе

Сегодня, 11:41
 

«Вести: Приморье. Новости культуры»:Третий Региональный фестиваль фотоискусства, генеральная репетиция  нового спектакля «Военная тайна», Первый краевой фестиваль «Грани творчества»

В этом выпуске:
- Третий Региональный фестиваль фотоискусства под названием «Глубина резкости». 
- В Приморском театре кукол прошла генеральная репетиция  нового спектакля «Военная тайна».  Постановкой  занимается режиссер Сергей Руденок. 
- Спортивный комплекс «Олимпиец» стал площадкой для большого культурного события. Первый краевой фестиваль «Грани творчества» собрал мастеров декоративно-прикладного искусства со всего Приморья.
- На следующей неделе во Владивосток прибудет ценный груз — творение великого художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. Итальянский шедевр  впервые покажут в России!  

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря