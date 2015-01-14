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Впервые в России: шедевр Боттичелли едет во Владивосток из Италии

Впервые в России: шедевр Боттичелли едет во Владивосток из Италии

Фото: Приморская краевая картинная галерея

Впервые не только в Приморский край, но и вообще в страну попадет шедевр художника итальянского Возрождения Сандро Боттичелли, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.

Боттичелли — автор «Рождения Венеры».  Однако в Приморье привезут другой шедевр художника - «Мадонну делла Лоджиа» из собрания галереи Уффици. Приобщиться к мировому искусству гости и жители Владивостока смогут с 8 сентября по 6 ноября.

Уникальная возможность выпала прикормам благодаря  V Восточному экономическому форуму, центральным культурным событием которого и станет приезд картины в регион. 

«Мадонна делла Лоджиа» – одна из ранних работ Боттичелли. Стоя перед арками лоджии, которая и дала название картине, Мадонна крепко прижимает к себе Младенца, касающегося ее щеки. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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