Впервые в России: шедевр Боттичелли едет во Владивосток из Италии
Впервые не только в Приморский край, но и вообще в страну попадет шедевр художника итальянского Возрождения Сандро Боттичелли, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.
Боттичелли — автор «Рождения Венеры». Однако в Приморье привезут другой шедевр художника - «Мадонну делла Лоджиа» из собрания галереи Уффици. Приобщиться к мировому искусству гости и жители Владивостока смогут с 8 сентября по 6 ноября.
Уникальная возможность выпала прикормам благодаря V Восточному экономическому форуму, центральным культурным событием которого и станет приезд картины в регион.
«Мадонна делла Лоджиа» – одна из ранних работ Боттичелли. Стоя перед арками лоджии, которая и дала название картине, Мадонна крепко прижимает к себе Младенца, касающегося ее щеки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
09.08.2019 Картина Боттичелли, кино под открытым небом и «Улица Дальнего Востока». Участников ВЭФ культурно просветят
-
25.08.2019 «Вести: Приморье. Новости культуры»: итоги фотоконкурса "Глубина резкости", фестиваль "Грани творчества" и Владивосток в ожидании Боттичелли.
-
15.01.2015 Приморцы смогут полюбоваться на подлинный шедевр Рафаэля Санти "Святое семейство"
-
12.01.2018 «Картины, которые трогают» представлены во Владивостоке
-
14.01.2015 Жители Приморья смогут увидеть знаменитое полотно Рафаэля Санти «Святое семейство»
-
04.09.2017 Картина "Март" Левитана стала первой экспозицией приморского филиала Третьяковки
Добавить комментарий