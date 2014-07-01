Приморская краевая картинная галерея лишилась сайта

Галерея, обладающая крупнейшей по эту сторону Урала коллекцией произведений изобразительного искусства, осталась без сайта. Музей, экспонирующий шедевр Боттичелли, лишился страницы в интернете по банальной причине, — закончился срок аренды домена, — сообщают «Вести: Приморья».

Еще вчера гости и жители Владивостока могли ознакомиться с расписанием работы галереи, узнать цену билета и время проведения экскурсий. А сегодня посетителей официальной страницы Приморской картинной галереи встретила белая страница с предложением продлить срок аренды или перекупить домен.

Отметим, что до тех пор, пока недоразумение не будет устранено, узнать интересующую информацию можно в соцсетях: на официальных страницах в Инстаграм, facebook и ВКонтакте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]