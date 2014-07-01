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Приморская краевая картинная галерея лишилась сайта

Приморская краевая картинная галерея лишилась сайта

Галерея, обладающая крупнейшей по эту сторону Урала коллекцией произведений изобразительного искусства, осталась без сайта. Музей, экспонирующий шедевр Боттичелли, лишился страницы в интернете по банальной причине, — закончился срок аренды домена, — сообщают «Вести: Приморья».

Еще вчера гости и жители Владивостока могли ознакомиться с расписанием работы галереи, узнать цену билета и время проведения экскурсий. А сегодня посетителей официальной страницы Приморской картинной галереи встретила белая страница с предложением продлить срок аренды или перекупить домен.

Отметим, что до тех пор, пока недоразумение не будет устранено, узнать интересующую информацию можно в соцсетях: на официальных страницах в Инстаграм, facebook и ВКонтакте. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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