Приморская краевая картинная галерея лишилась сайта
Галерея, обладающая крупнейшей по эту сторону Урала коллекцией произведений изобразительного искусства, осталась без сайта. Музей, экспонирующий шедевр Боттичелли, лишился страницы в интернете по банальной причине, — закончился срок аренды домена, — сообщают «Вести: Приморья».
Еще вчера гости и жители Владивостока могли ознакомиться с расписанием работы галереи, узнать цену билета и время проведения экскурсий. А сегодня посетителей официальной страницы Приморской картинной галереи встретила белая страница с предложением продлить срок аренды или перекупить домен.
Отметим, что до тех пор, пока недоразумение не будет устранено, узнать интересующую информацию можно в соцсетях: на официальных страницах в Инстаграм, facebook и ВКонтакте.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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