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Пока часы 12 бьют: выставку Боттичелли продлили на несколько часов

Пока часы 12 бьют: выставку Боттичелли продлили на несколько часов

Фото: Приморская картинная галерея

6 ноября, в последний день работы, выставка «Боттичелли. Мастер уникального искусства» работает до полуночи, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.

Культурное учреждение предлагает последний шанс жителям края для того, чтобы увидеть шедевр мастера итальянского Возрождения, и продлевает на несколько часов работу выставочного зала.

Напомним, что «Мадонна делла Лоджиа»  стала  центральным культурным событием  V Восточного экономического форума. Картина  автора «Рождения Венеры» провела в столице ДВФО два месяца —    с 8 сентября по 6 ноября.

Далее шедевр  из собрания галереи Уффици отправится в Санкт-Петербург.

Как сообщали ранее «Вести: Приморье», участие в «Ночи искусств» стало кульминацией владивостокских гастролей картины итальянского мастера.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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