Пока часы 12 бьют: выставку Боттичелли продлили на несколько часов
6 ноября, в последний день работы, выставка «Боттичелли. Мастер уникального искусства» работает до полуночи, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.
Культурное учреждение предлагает последний шанс жителям края для того, чтобы увидеть шедевр мастера итальянского Возрождения, и продлевает на несколько часов работу выставочного зала.
Напомним, что «Мадонна делла Лоджиа» стала центральным культурным событием V Восточного экономического форума. Картина автора «Рождения Венеры» провела в столице ДВФО два месяца — с 8 сентября по 6 ноября.
Далее шедевр из собрания галереи Уффици отправится в Санкт-Петербург.
Как сообщали ранее «Вести: Приморье», участие в «Ночи искусств» стало кульминацией владивостокских гастролей картины итальянского мастера.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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