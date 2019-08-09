Пока часы 12 бьют: выставку Боттичелли продлили на несколько часов

6 ноября, в последний день работы, выставка «Боттичелли. Мастер уникального искусства» работает до полуночи, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Приморскую картинную галерею.

Культурное учреждение предлагает последний шанс жителям края для того, чтобы увидеть шедевр мастера итальянского Возрождения, и продлевает на несколько часов работу выставочного зала.

Напомним, что «Мадонна делла Лоджиа» стала центральным культурным событием V Восточного экономического форума. Картина автора «Рождения Венеры» провела в столице ДВФО два месяца — с 8 сентября по 6 ноября.

Далее шедевр из собрания галереи Уффици отправится в Санкт-Петербург.

Как сообщали ранее «Вести: Приморье», участие в «Ночи искусств» стало кульминацией владивостокских гастролей картины итальянского мастера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]