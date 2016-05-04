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Не дышите на шедевр? «Мадонну в лоджии» Боттичелли разрешили трогать руками

Не дышите на шедевр? «Мадонну в лоджии» Боттичелли разрешили трогать руками

Фото: primgallery.com


Правда, прикасаться разрешено только к специально созданной копии знаменитого шедевра мастера итальянского Возрождения, — сообщаили «Вестям: Приморье» в Приморской картинной галерее.

Экспозиция оснащена тактильной копией картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» и специальным аудиогидом для слабовидящих и тотально слепых.

В галерее подчеркивают, что такое дополнение будет интересно не только людям с ограничением по зрению, но и каждому, кто желает ощутить искусство на кончиках пальцев. Аудиогид описывает каждую деталь произведения. Сотрудники музея утверждают, что включив его, можно изучить все элементы произведения, и «увидеть» его по-особенному.

Добавим, что аудиогид предоставляется бесплатно.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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