Не дышите на шедевр? «Мадонну в лоджии» Боттичелли разрешили трогать руками
Правда, прикасаться разрешено только к специально созданной копии знаменитого шедевра мастера итальянского Возрождения, — сообщаили «Вестям: Приморье» в Приморской картинной галерее.
Экспозиция оснащена тактильной копией картины Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» и специальным аудиогидом для слабовидящих и тотально слепых.
В галерее подчеркивают, что такое дополнение будет интересно не только людям с ограничением по зрению, но и каждому, кто желает ощутить искусство на кончиках пальцев. Аудиогид описывает каждую деталь произведения. Сотрудники музея утверждают, что включив его, можно изучить все элементы произведения, и «увидеть» его по-особенному.
Добавим, что аудиогид предоставляется бесплатно.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
10.09.2019 «Мадонна делла Лоджиа» Боттичелли выставлена в Приморской краевой картинной галерее
-
03.09.2019 Знаменитую "Мадонну с младенцем" Боттичелли покажут гостям ВЭФ во Владивостоке
-
27.08.2019 Впервые в России: шедевр Боттичелли едет во Владивосток из Италии
-
09.08.2019 Картина Боттичелли, кино под открытым небом и «Улица Дальнего Востока». Участников ВЭФ культурно просветят
-
12.01.2018 «Картины, которые трогают» представлены во Владивостоке
-
04.05.2016 В Приморской картинной галерее открылась новая экспозиция «От Возрождения до Реализма»
Добавить комментарий