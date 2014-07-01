Новости Общество Культура

Вчера, 20:47
 

Снегопад внес изменения в расписание Приморской картинной галереи

Снегопад внес изменения в расписание Приморской картинной галереи

Фото: primgallery.com


Транспортный коллапс во Владивостоке вынудил Приморскую картинную галерею изменить расписание, — сообщили «Вестям: Приморье» в культурном учреждении.

«В связи с осложненной дорожно-транспортной ситуацией изменился режим работы Приморской государственной картинной галереи. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — сообщили сотрудники учреждения культуры.

21 ноября галерея откроется на час позже и будет работать  с 11  до 18.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести









Отдых у моря