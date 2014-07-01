Снегопад внес изменения в расписание Приморской картинной галереи





Транспортный коллапс во Владивостоке вынудил Приморскую картинную галерею изменить расписание, — сообщили «Вестям: Приморье» в культурном учреждении.

«В связи с осложненной дорожно-транспортной ситуацией изменился режим работы Приморской государственной картинной галереи. Приносим извинения за доставленные неудобства!», — сообщили сотрудники учреждения культуры.

21 ноября галерея откроется на час позже и будет работать с 11 до 18.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]