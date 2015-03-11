Дважды юбилейная выставка «самого сильного графика» Дальнего Востока откроется во Владивостоке





15 ноября, в 17.00, в Главных анфиладах Приморской государственной картинной галереи открывается юбилейная выставка известного приморского художника-акварелиста Владимира Олейникова «Прикосновение. Графика. Живопись», — сообщили «Вестям: Приморье» в культурном учреждении.

Экспозиция приурочена к 75-летнему юбилею художника и к 45-летию его творческой деятельности. Владимир Иванович Олейников – художник-график, заслуженный работник культуры РФ, член Приморского отделения ВТОО «Союз художников России» и Петровской академии наук и искусств, создающий произведения в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет. Однако излюбленным жанром автора остается пейзаж, написанный акварелью «по сырому». Большинство своих работ Владимир Иванович создает на пленэре, раскрывая красоту родных мест.

Известный приморский искусствовед Виталий Кандыба назвал Владимира Олейникова «самым сильным графиком на всей восточной территории до Уральских гор», и не случайно художника приглашают к участию во всероссийских показах акварелистов, в городских, краевых, региональных и всероссийских выставках графиков.

Выставка продлится до 15 декабря.

Вход: 300 руб. – взрослые, 250 руб. – студенты, пенсионеры, 100 руб. – школьники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]