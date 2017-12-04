«Прикосновение» - юбилейная выставка Владимира Олейникова продлена по просьбам зрителей

Мастер влажной краски и точной кисти. Юбилейная выставка приморского художника, Владимира Олейникова, продлена по просьбам зрителей. Она открыта в главном здании картинной галерее. И заняла там два зала. Олейникова считают сильнейшим акварелистом Дальнего Востока и всегда именно он представляет Приморье на всероссийских вернисажах. Репортаж Оксаны Данилюк.

Оттепель меж двух снегопадов наполнила влагой Владивосток и пришлась на особенный день. Всемирный день акварели в конце ноября однажды решил праздновать один мексиканский художник. И вернисаж Владимира Олейникова в это время - совпадение случайное, но какое красноречивое! А фамилия куратора экспозиции совпадение совсем не случайное.

Екатерина Олейникова, сотрудник Приморской государственной картинной галереи:

- Да, это мой родственник, поэтому для меня была огромная честь курировать его выставку. се работы высочайшего уровня и поэтому выбрать что-то определенное для выставки было очень проблематично и сложно.

Катя с детства заглядывала к двоюродному деду в мастерскую. Может, оттого и сама пошла учиться живописи, рисунку, стала дизайнером? В двух залах она развешивала юбилейный отчет Владимира Ивановича – к 75-летию со дня рождения и 45-летию профессиональной деятельности. В центре – натюрморт «В кабинете Пришвина». Певец русской природы художнику особенно близок: перечитал все его книги, дневники, возглавляет творческое объединение его имени.

Владимир Олейников, член Союза художников:

- Почему пошли за Пришвиным – чтобы войти не просто во внешний пейзаж, а постараться войти во внутреннее его содержание – блестящую зиму, хмурую или яркую осень и так далее.

Акварель – искусство невесомое, мгновенное. Картина получается или не получается, признается автор. Лишь однажды он пытался смыть неудачное пятно - родился новый сюжет, «туман в декабре». Обычно успевает за один сеанс, без карандашных набросков. Излюбленный жанр Олейникова – пейзаж, написанный «по-сырому», на влажном листе бумаги. Профессионалы снимают шляпу перед его мастерством.

Елена Никитина, художник:

- Это вообще, может быть, высший пилотаж в искусстве изобразительном. Потому что вода течет, краска течет, ею нужно управлять кистью, а здесь это сделано с такой тонкостью, даже с точностью, особенно вода, лед, снег, да камни, многообразие камней то же!

Не только акварель, но и прекрасную живопись маслом представляет художник, и виртуозные зарисовки обыкновенной ручкой, и каллиграфию редкой красоты на темы того же Пришвина. Зрители пишут в книгу отзывов свое восхищение. А ведь можно высказать автору лично. Творческая встреча с Владимиром Олейниковым состоится в среду, 27 ноября – в главном здании картинной галереи на Алеутской.













Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]