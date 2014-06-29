Губернатор записал обращение к приморцам в картинной галерее
Глава региона побывал в Приморской картинной галерее. Собрание живописи произвело на Олега Кожемяко такое неизгладимое впечатление, что он записал обращение для приморцев для своего инстаграм, — сообщают «Вести: Приморье».
«Посетил нашу картинную галерею, где представлена целая плеяда замечательных художников: Брюллов, Шишкин, Айвазовский, Крамской, Поленов. Это люди, которые прославляли нашу страну в 18, 19-м веках, в начале 20 века», — рассказал Олег Кожемяко, проходя по залам галереи.
Губернатор вкратце рассказал, как Приморье стало обладателем такой коллекции: по распоряжению Луначарского.
«Безусловно, она заслуживает вашего внимания, чтобы вы выходные дни обязательно посетили нашу картинную галерею на Алеутской и получили истинное удовольствие!» — завершил свою речь с улыбкой губернатор.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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