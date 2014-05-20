"Год памяти в Приморье": стартовал конкурс патриотического рисунка
Конкурс детских рисунков «Мой прадед – победитель!» стартовал в Приморье 9 января. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как отметили в Министерстве образования Приморского края, конкурс направлен на патриотическое воспитание молодежи, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.
«Конкурс “Мой прадед – победитель!” призван способствовать повышению культурного уровня подрастающего поколения, развитию творческих способностей детей, поддержанию интереса ребят к изучению истории и роли своей семьи в истории страны», – подчеркнули в министерстве.
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет. Работы будут оцениваться в трех возрастных категориях: младшей – от 6 до 9, средней – от 10 до 14 и старшей – от 15 до 17. Награждение победителей состоится в период с 2 по 20 мая.
Работы на конкурс можно присылать до 1 апреля на dir_ducpk@mail.ru с пометкой «На конкурс рисунков “Мой прадед – победитель!”».
Подробности можно уточнить по номеру: 8 (423) 233-96-97 (заместитель директора по реализации образовательных проектов Детско-юношеского центра Приморского края Алексей Александрович Пальгуев).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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