Конкурс детских экологических рисунков стартовал во Владивостоке

Конкурс детских экологических рисунков «Природа – твой дом. Береги его!» стартовал во Владивостоке. Прием работ проходит с 12 по 25 мая. К участию приглашаются учреждения дошкольного образования, культуры и дополнительного образования детей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока. Возраст участников - от 4-х до 7 лет. От учреждения принимается не более 5 работ.

Организатор - управление культуры администрации Владивостока, спонсор - ООО «Доверие» (производитель экологической уличной мебели из вторичного сырья). Главный приз для учреждения – комплект уличной мебели.

Конкурс посвящен экологическим проблемам: загрязнение Мирового океана, сокращение численности животных, исчезновение редких видов растений и другие. Экологические проблемы могут быть мирового и местного уровня.

На конкурс принимаются работы на темы «Земля – наш Дом», «Природа будущего», «Моя малая Родина», «Сохраним природу вместе», «Вторичная переработка мусора».

Конкурс проходит в три этапа:

1 этап – прием работ (12 - 23 мая 2022 г.)

2 этап – работа членов жюри (24 – 25 мая 2022г.)

3 этап – награждение (28 мая 2022 года).

Все участники награждаются дипломами. Учреждение, завоевавшее Гран-при, получит специальный приз от спонсора конкурса – комплект уличной мебели.

Задачи конкурса - развитие интереса к вопросам охраны природы, развитие познавательной мотивации и творческих способностей.

Ознакомиться с положеним конкурса можно по ссылке.

Прием работ по адресу: г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 40, с 9:00 до 20:00 в помещении МБУДО «Детская художественная школа № 1 г. Владивостока», тел. для связи – 8 (423) 241-04-33.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]