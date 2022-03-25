Холдинговая компания «Якутуголь» приглашает на работу в г. Нерюнгри вахтовым методом
Холдинговая компания «Якутуголь» - одно из крупнейших угледобывающих предприятий по производству твердых коксующихся углей в России приглашает на работу в г. Нерюнгри вахтовым методом:
- Водитель автомобиля ( гусеничные краны)
- Водитель автомобиля ( топливозаправщик)
- Взрывник
- Главный геолог разреза
- Главный специалист (программист)
- Грузчик ВВ
- Лаборант химического анализа
- Мастер горный (буровые работы)
- Машинист автогрейдера
- Машинист установок обогащения и брикетирования
- Машинист буровой установки
- Машинист экскаватора
- Наладчики КИПиА
- Плотник
- Помощник машиниста тепловоза
- Слесарь аварийно-восстановительных работ
- Слесарь по ремонту автомобилей
- Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования
- Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
- Слесарь-сантехник
- Сливщик-разливщик
- Токарь
- Токарь-расточник
- Участковый геолог
- Электрогазосварщик
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования/ станционного радиооборудования/ телефонной связи
- Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Официальное трудоустройство, достойная оплата труда и полный социальный пакет
Обращаться: тел. (41147) 96-716, 96-718, 8-984-123-06-51 (WhatsApp)
E-mail: Rabota14@mechel.com
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