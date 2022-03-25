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Холдинговая компания «Якутуголь» приглашает на работу в г. Нерюнгри вахтовым методом

Холдинговая компания «Якутуголь» приглашает на работу в г. Нерюнгри вахтовым методом

Источник фото: «Якутуголь»

Холдинговая компания «Якутуголь» - одно из крупнейших угледобывающих предприятий по производству твердых коксующихся углей в России приглашает на работу в г. Нерюнгри вахтовым методом:

- Водитель автомобиля ( гусеничные краны)

- Водитель автомобиля ( топливозаправщик)

- Взрывник

- Главный геолог разреза

- Главный специалист (программист)

- Грузчик ВВ

- Лаборант химического анализа

- Мастер горный (буровые работы)

- Машинист автогрейдера

- Машинист установок обогащения и брикетирования

- Машинист буровой установки

- Машинист экскаватора

- Наладчики КИПиА

- Плотник

- Помощник машиниста тепловоза

- Слесарь аварийно-восстановительных работ

- Слесарь по ремонту автомобилей

- Слесарь -электрик по ремонту электрооборудования

- Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

- Слесарь-сантехник

- Сливщик-разливщик

- Токарь

- Токарь-расточник

- Участковый геолог

- Электрогазосварщик

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования/ станционного радиооборудования/ телефонной связи

- Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

 

Официальное трудоустройство, достойная оплата труда и полный социальный пакет

Обращаться: тел. (41147) 96-716, 96-718, 8-984-123-06-51 (WhatsApp)

E-mail: Rabota14@mechel.com 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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