«МедиаЭКСПО»: Топ-100 «Россзолото». Компания приглашает специалистов на работу

Одна из крупнейших компаний - «РОССЗОЛОТО» работает сразу на нескольких площадках в Амурской области. Сейчас идет набор специалистов на 2021 год, сообщают «Вести:Приморье».

Мы сворачиваем горы, меняем русла рек и добываем золото. В глухой тайге Амурской области ведёт свою деятельность компания «РОССЗОЛОТО». Тонна за тонной мы перемываем руду и собираем драгоценный металл. «РОССЗОЛОТО» одна из крупнейших золотодобывающих компаний области. Здесь интернациональный коллектив — более пятисот человек. И сейчас компания набирает новых сотрудников. Требуются специалисты с опытом работы: машинисты бульдозера — зарплата от ста до ста шестидесяти тысяч рублей, машинисты экскаватора — 120 тысяч, водители самосвалов на ставку 100 тысяч рублей, механики, автослесари, автоэлектрики и горные мастера. Спецодежда, питание и проживание предоставляются за счёт организации.

Все подробности по телефону во Владивостоке 280-57-36, 8-967-958-57-36, сайт www.rosszoloto.ru

Горный мастер — 200 тысяч рублей.

Машинист бульдозера — от 100 до 160 тысяч рублей.

Машинист экскаватора — 120 тысяч рублей.

Водитель самосвала — 100 тысяч рублей.

Механик участка — 150 тысяч рублей.

Автоэлектрик — 100 тысяч рублей.

Автослесарь — 80 тысяч рублей.

Начальник участка — 250 тысяч рублей.

Геолог — 100 тысяч рублей.

Машинист погрузчика — 95 тысяч рублей.

Моторист — 120 тысяч рублей.

Сварщик 5, 6 разряд — 120 тысяч рублей.

Токарь — 80 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]