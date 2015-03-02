«МедиаЭКСПО»: Топ-100 «Россзолото». Компания приглашает специалистов на работу
Одна из крупнейших компаний - «РОССЗОЛОТО» работает сразу на нескольких площадках в Амурской области. Сейчас идет набор специалистов на 2021 год, сообщают «Вести:Приморье».
Мы сворачиваем горы, меняем русла рек и добываем золото. В глухой тайге Амурской области ведёт свою деятельность компания «РОССЗОЛОТО». Тонна за тонной мы перемываем руду и собираем драгоценный металл. «РОССЗОЛОТО» одна из крупнейших золотодобывающих компаний области. Здесь интернациональный коллектив — более пятисот человек. И сейчас компания набирает новых сотрудников. Требуются специалисты с опытом работы: машинисты бульдозера — зарплата от ста до ста шестидесяти тысяч рублей, машинисты экскаватора — 120 тысяч, водители самосвалов на ставку 100 тысяч рублей, механики, автослесари, автоэлектрики и горные мастера. Спецодежда, питание и проживание предоставляются за счёт организации.
Все подробности по телефону во Владивостоке 280-57-36, 8-967-958-57-36, сайт www.rosszoloto.ru
Горный мастер — 200 тысяч рублей.
Машинист бульдозера — от 100 до 160 тысяч рублей.
Машинист экскаватора — 120 тысяч рублей.
Водитель самосвала — 100 тысяч рублей.
Механик участка — 150 тысяч рублей.
Автоэлектрик — 100 тысяч рублей.
Автослесарь — 80 тысяч рублей.
Начальник участка — 250 тысяч рублей.
Геолог — 100 тысяч рублей.
Машинист погрузчика — 95 тысяч рублей.
Моторист — 120 тысяч рублей.
Сварщик 5, 6 разряд — 120 тысяч рублей.
Токарь — 80 тысяч рублей.
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