Автобусы выставляют на продажу: ВПОПАТ проводит день открытых дверей для покупателей

В среду, 27 апреля, с 10 до 13 часов на муниципальном автотранспортном предприятии «ВПОПАТ № 1» пройдет день открытых дверей: здесь потенциальные покупатели смогут посмотреть и прицениться к автобусам, которые выставляют на продажу. Планируется, что аукцион будет объявлен в ближайшие дни, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владиувостока.

Как рассказали специалисты предприятия, на продажу подготовлены автобусы большого класса MAН 2011 года выпуска и среднего класса Фольксваген Луидор 2013 года – всего 56 единиц. Начальная цена машин – от 125 тыс. до 225 тыс. рублей в зависимости от класса.

Напомним, решение о продаже принято исходя из требований муниципальных контрактов, согласно которым перевозка пассажиров во Владивостоке разрешена автобусами не старше 10 лет. Автобусы 2013 года выпуска также имеют высокий износ и требуют ремонта.

Вместе с тем, техника вполне может еще послужить: некоторые машины можно восстановить и они еще поездят, другие – использовать для хозяйственных нужд или на запчасти. Планируется, что Луидоры объединят в лоты по три машины, МАНы выставят на продажу по одному.

Оценку техники проводила независимая оценочная компания, учитывались такие объективные параметры, как марка, год выпуска, вместимость, пробег, техническое состояние, внешний вид и другие.

«На дне открытых дверей наши специалисты проконсультируют, какие у автобусов технические характеристики, слабые места, какой ремонт необходим, - отметил и.о. директора ВПОПАТ № 1 Алексей Яньшин. – Тем, кто заинтересуется, расскажем, какие документы необходимы для участия в аукционе».

На автотранспортном предприятии надеются, что автобусы найдут своего покупателя.

День открытых дверей пройдет по адресу: ул. Корнилова, 15а. Для входа на территорию необходимо зарегистрироваться по тел. 8 (423) 236-60-77 (доб. 2).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]