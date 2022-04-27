Родители из Владивостока записываются на получение путевки в детсад на портале «Госуслуги»

Впервые записаться на получение путевок в детские сады можно на портале «Госуслуги», сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока. Как рассказали специалисты управления образования, запись уже идет полным ходом. При этом они отмечают, что многие родители ждали, что на портале увидят инициалы ребенка и номер садика, куда им предлагают путевку. Такой информации на «Госуслугах» нет. Номер сада можно будет узнать уже при получении путевки в управлении.

Она осуществляется по ссылке https://gosuslugi.primorsky.ru/pgu/services/info/targets.htm?id=15563@egServiceTarget&serviceId=9896@egService

График комплектования можно посмотреть здесь. Первый его этап пройдет с 16 мая по 20 июня. Путёвки в соответствии со списками детей из реестра Единой электронной базы предоставляются согласно дате регистрации ребёнка в электронной базе, с учётом льготного права и территориальной принадлежности. Для записи необходимо выбирать ведомство по тому району, в котором зарегистрирован ребёнок по месту жительства или пребывания.

Для получения путёвки родителям необходимо обратиться в указанное в соответствии с записью время и при себе иметь следующие документы:

свидетельство о рождении ребёнка;

свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства (пребывания) на закреплённой территории;

документ, подтверждающий льготное (внеочередное, первоочередное) право на получение места ребёнку в МДОУ;

документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).

Родители ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документы, удостоверяющие личность ребенка и подтверждающие законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.

Второй этап комплектования пройдет с 27 июня по 25 июля. В это время в управление образования можно будет обратиться по таким вопросам:

- предоставление путёвок детям 2015 - 2019 годов рождения, поставленных на учёт после 05.04.2022 года, на имеющиеся свободные места,

- предоставление направлений (путёвок) детям 2020 года рождения в МОУ на имеющиеся свободные места после комплектования согласно дате регистрации ребёнка в электронной базе,

-оформление заявлений на перевод ребёнка из одного МОУ в другое МОУ в связи со сменой места жительства ребёнка или не предоставлением места в МОУ на закреплённой территории,

-предоставление направлений (путёвок) детям в группы кратковременного пребывания детей МОУ.

СПРАВКА

Документы, подтверждающие право на льготное получение направления (путёвки) в МДОУ:

1) сотрудники полиции - справка с места работы;

2) военнослужащие - справка о прохождении службы (из отдела кадров);

3) многодетные родители – удостоверение многодетной семьи (оригинал, копия);

4) родители троих или более детей, рожденных одновременно – свидетельства о рождении детей (оригиналы и копии);

5) матери, обучающиеся по очной форме обучения – справка из учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования;

6) родители из неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений, справка из министерства труда и социального развития Приморского края о том, что семья состоит на учете как малоимущая с несовершеннолетними детьми (как семья с несовершеннолетними детьми с низким уровнем доходов);

7) родители-инвалиды и родители, имеющие ребёнка-инвалида для зачисления в МОУ, – справка, подтверждающую факт установления инвалидности (оригинал, копия);

8) опекуны – распоряжение органа опеки и попечительства (оригинал и копия);

9) для усыновителей – свидетельства об усыновлении (оригинал и копия);

10) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (оригинал, копия);

11) прокуроры, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, судьи – справка с места работы;

12) медицинские работники (врачи, средний медицинский персонал) государственных медицинских организаций (поликлиник, поликлинических отделений, участковых больниц, врачебных амбулаторий, отделений (офисов) общей врачебной (семейной) практики, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, станций (отделений) скорой медицинской помощи), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также скорую медицинскую помощь – справка с места работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]