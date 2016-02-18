Путевки в детский сад владивостокцы получат онлайн

Во Владивостоке с 17 мая начнут выдавать путевки в детские сады. Их получат дети, рожденные преимущественно в 2018 году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий. Путевку пришлют прямо в детский сад, а родителям на почтовый адрес будет направлена информация о зачислении ребенка в дошкольное учреждение образования.

С подробностями выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться здесь.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, после получения уведомления родителям необходимо обратиться в указанный в приглашении детский сад. При себе необходимо иметь следующие документы:

- свидетельство о рождении ребенка;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории;

- документ, подтверждающий льготное (внеочередное, первоочередное) право на получение места ребенку в МДОУ;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).

По всем вопросам дошкольного образования можно обратиться по телефону или написать на электронную почту специалиста управления.

Ленинский район:

8 (423) 253-47-04, voloshina@vlc.ru, Волошина Елена Ивановна.

Первореченский район:

8 (423) 253-47-04, andreeva@vlc.ru, Андреева Марина Николаевна.

Первомайский район:

8 (423) 253-44-51, parshukova@vlc.ru, Паршукова Наталья Александровна.

Советский район:

8 (423) 253-44-51, bragina@vlc.ru, Брагина Наталья Николаевна.

Фрунзенский район:

8 (423) 253-44-51, fedorova_yn@vlc.ru, Федорова Юлия Николаевна.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]