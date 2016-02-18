Путевки в детский сад владивостокцы получат онлайн
Во Владивостоке с 17 мая начнут выдавать путевки в детские сады. Их получат дети, рожденные преимущественно в 2018 году, зарегистрированные в очереди, а также дети из семей льготных категорий. Путевку пришлют прямо в детский сад, а родителям на почтовый адрес будет направлена информация о зачислении ребенка в дошкольное учреждение образования.
С подробностями выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться здесь.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, после получения уведомления родителям необходимо обратиться в указанный в приглашении детский сад. При себе необходимо иметь следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории;
- документ, подтверждающий льготное (внеочередное, первоочередное) право на получение места ребенку в МДОУ;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
По всем вопросам дошкольного образования можно обратиться по телефону или написать на электронную почту специалиста управления.
Ленинский район:
8 (423) 253-47-04, voloshina@vlc.ru, Волошина Елена Ивановна.
Первореченский район:
8 (423) 253-47-04, andreeva@vlc.ru, Андреева Марина Николаевна.
Первомайский район:
8 (423) 253-44-51, parshukova@vlc.ru, Паршукова Наталья Александровна.
Советский район:
8 (423) 253-44-51, bragina@vlc.ru, Брагина Наталья Николаевна.
Фрунзенский район:
8 (423) 253-44-51, fedorova_yn@vlc.ru, Федорова Юлия Николаевна.
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