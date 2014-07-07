Путевки в детский сад выдадут дистанционно. Названы сроки

Комплектование детских садов во Владивостоке в этом году пройдет в дистанционном формате с 15 июля по 20 августа. Приходить за путевками родителям не нужно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Список детей формируется автоматически с помощью информационной системы «Е-услуги. Образование» (так называемая электронная база). Реестр тех, кто в этом году пойдет в детский сад, формируется согласно дате подачи заявления при постановке на учёт, возрасту ребенка, отметке о его регистрации на закреплённой территории и льготному статусу семьи.

Затем эти списки будут направлены непосредственно руководителям детсадов. Родителям или законным представителям направят письмо по месту жительства детей или на адрес электронной почты с указанием номера детского сада.

После этого родителям необходимо обратиться к заведующему детсада, в который направлен ребёнок, и предоставить все необходимые документы.

При неявке родителей, оповещённых о предоставлении ребёнку места в МДОУ, в указанные сроки место считается невостребованным и ребёнок восстанавливается в электронной базе прежней датой постановки. В случае отказа от предоставленного места при комплектовании садов родитель оформляет отказ от направления в текущем учебном году, а также указывает желаемую дату зачисления ребёнка в детский сад.

Перевод ребёнка из одного детсада в другой осуществляется при наличии свободного места в возрастной группе.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие документы необходимы для оформления ребёнка в МДОУ?

Для получения направления (путёвки) необходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя),

- свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия),

- регистрация ребёнка по месту жительства (пребывания) на закреплённой территории (формы № 3 или 8, оригинал и копия),

- документ о льготе при наличии льготы (оригинал и копия). Перечень документов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право на получение места в МДОУ, указан ниже по тексту. Обратите внимание! Если предоставляется справка, то срок её действия не превышает 30-ти дней со дня выдачи.

Для оформления договора дополнительно потребуется медицинская карта на ребёнка по форме 026/у.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке установленном федеральным законодательством.

2. Я не знаю, в какой детский сад направлен мой ребёнок. Письмо не получал. Мои действия?

Для этого необходимо обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования (см. вопрос 5). В обращении просьба указать номер контактного телефона и следующие сведения о ребёнке: фамилию, имя, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания).

3. Если получил направление (путёвку) в МДОУ не по месту регистрации ребёнка.

В случае отсутствия свободного места для ребёнка в детском саду согласно регистрации осуществляется поиск свободного места в ближайшем дошкольном учреждении. Для этого необходимо обратиться в управление по работе с муниципальными учреждениями образования (см. вопрос 5). В обращении просьба указать номер контактного телефона и следующие сведения о ребёнке: фамилию, имя, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), номер МДОУ, в которое получено направление (путёвка).

4. Если получил направление (путёвку) для ребёнка не то МДОУ, в котором обучаются его братья и (или) сёстры.

Для получения указанного преимущества родителям (законным представителям) детей необходимо обратиться с личным письменным заявлением в управление по работе с муниципальными учреждениями образования с указанием МДОУ, которое посещают дети, проживающие в одной семье и имеющее общее место жительство.

5. Для получения дополнительной информации по вопросу комплектования МДОУ можно получить по телефонам или направить обращение на электронную почту:

Ленинский район - 8 (423) 253 47 04, voloshina@vlc.ru (Волошина Елена Ивановна),

Первореченский район - 8 (423) 253 47 04, andreeva@vlc.ru (Андреева Марина Николаевна,

Первомайский район - 8 (423) 253 44 51, parshukova@vlc.ru (Паршукова Наталья Александровна),

Советский район - 8 (423) 253 44 51, bragina@vlc.ru (Брагина Наталья Николаевна),

Фрунзенский район - 8 (423) 253 44 51, fedorova_yn@vlc.ru (Федорова Юлия Николаевна).

6. Перечень документов, подтверждающих внеочередное или первоочередное право на получение места в МДОУ:

1) сотрудники полиции - справка с места работы;

2) военнослужащие - справка о прохождении службы (из отдела кадров);

3) многодетные родители – удостоверение многодетной семьи (оригинал, копия);

4) учащиеся матери – справка из учреждения высшего, среднего или начального профессионального образования об очной форме обучения, студенческий билет, зачетную книжку;

5) родители из неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - справка из Министерства труда и социального развития Приморского края о том, что семья состоит на учете как малоимущая с несовершеннолетними детьми (как семья с несовершеннолетними детьми с низким уровнем доходов), справка о составе семьи с указанием даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений (форма № 10);

6) родители-инвалиды и родители, имеющие ребёнка-инвалида для зачисления в МДОУ, – справка, подтверждающая факт установления инвалидности (оригинал, копия);

7) опекуны – распоряжение органа опеки и попечительства (оригинал и копия);

8) для усыновителей – копия свидетельства об усыновлении;

9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС – удостоверение гражданина, подвергшегося воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (оригинал, копия);

10) прокуроры, сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, судьи – справку с места работы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]