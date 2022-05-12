Вопросы проведения спортивного фестиваля в рамках игр «Дети Азии» обсудили в мэрии

Для жителей и гостей Владивостока во время проведения Международных игр «Дети Азии» запланирован ряд различных мероприятий. Одним из них должен стать спортивный фестиваль, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

Точные локации и детали его организации обсудили сегодня, 12 мая, глава Владивостока Константин Шестаков и генеральный директор Дирекции по проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» Эльмир Валитов.

Во встрече также приняли участие представители профильных ведомств мэрии и дирекции.

Планируется, что фестиваль откроется 30 июля и продлится неделю. Его площадками станут Дворец спорта «Юность» и один из пляжей бухты Лазурная. В ходе мероприятия пройдут фестиваль граффити, игры в баскетбол, настольный теннис, мини-футбол. Также запланированы забеги на беговелах, зона воркаута, площадка для единоборств, мастер-классы по различным видам спорта, показательные выступления спортсменов и творческих коллективов.

«Предварительные заявки на участие в играх подали уже 16 стран и восемь субъектов РФ», - обозначил Эльмир Валитов. - «Среди них Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Палестина, Армения, республики Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан. Общая численность гостей и участников, включая спортсменов и тренеров, превысит 3 тысяч человек».

Константин Шестаков поручил проработать вопрос с трансляцией церемоний открытия и закрытия игр. В ближайшее время будут определены площадки, где жители и гости Владивостока смогут наблюдать за этими масштабными событиями.

«Владивосток по-настоящему спортивный город. И не впервые принимает у себя мероприятия мирового уровня. Но нужно, чтобы жители были частью этих событий и не оставались в стороне», - подчеркнул глава Владивостока.

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» состоятся в Приморском крае с 27 июля по 8 августа по поручению президента России Владимира Путина. Ожидается, что общая численность участников составит около 2000 человек. В соревнованиях будут участвовать спортсмены 16 лет и моложе. Всего планируется разыграть 275 комплектов медалей в 19 видах спорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]