Из-за пограничного долгостроя бюджет РФ теряет миллионы

Пункт пропуска "Краскино" в Приморском крае – объект стратегически важный, в первую очередь для российской экономики. Но несмотря на это, его пропускная способность остается крайне низкой. Из-за этого федеральный бюджет ежегодно теряет миллионы долларов, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на smotrim.ru

Санкции Запада и снятие антиковидных ограничений повлияли на работу погранпунктов в Приморье. Значительно увеличился поток грузов на экспорт из России в Китай. Но тем не менее новые возможности для бизнеса и экономики пока на паузе. Ограничивают поток именно с российской стороны. У наших границ с Китаем стабильно многокилометровые пробки из фур. Все дело в пункте "Краскино". Несмотря на то, что это один из важнейших объектов федеральной целевой программы и нацпроекта, его пропускная способность составляет всего около 30 большегрузов в день.

Пункт пропуска "Краскино" в Приморском крае. До берега Японского моря 20 километров по прямой. "Краскино" – объект стратегически важный, в первую очередь для российской экономики.

Очередной рабочий день, и снова пробка из фур. "Краскино" – главное направление российского экспорта морепродуктов из Приморья. В частности, в Китай везут живого краба. Часть продукции из-за долгого простоя нередко портится.

Репортаж об этом пограничном пункте пропуска журналисты снимали ровно десять лет назад. В нем говорилось, что новый автомобильный пункт на границе с Китаем готов на 90%.

"Когда погранпункт откроет ворота, туристы и перевозчики вздохнут свободно. Очереди исчезнут, пропускная способность комплекса увеличится в три раза", – сообщал тогда корреспондент.

Тогда до окончания всех работ по строительству нового комплекса погранперехода из России в Китай в Краскино оставалось совсем немного. Предполагалось, что его пропускная способность будет до 250 большегрузов в сутки. Работа шла чуть ли не с опережением – огромный комплекс построили всего за полтора года. Но на 90% все и остановилось. С тех пор здания ни разу не использовались по назначению.

А многокилометровые пробки на границе давно уже дело обычное. Дай бог, машин 30 в день проходит. Это если электричество не отключают. А бывает и такое.

"Одно транспортное средство оформляется не более 30 минут: 10 минут на регистрацию сообщения об убытии, проверку документов, проверку выпуска товара, лицензий и всех сопроводительных документов и до 15 минут уходит на оформление транспортного средства в досмотровом боксе", – заявила заместитель начальника таможенного поста МАПП "Краскино" Елена Кристя.

Российские экспортеры готовы еще увеличивать поток в разы – ресурсы позволяют. Но из-за неспособности "Краскино" обеспечить нужную проходимость, ожидание оформления груза может длиться несколько дней. За время такого простоя дорогостоящий живой краб теряет до 20% стоимости или вообще портится. Для страны это недополученная экспортная выручка на миллионы долларов каждый год.

"Примерно 40% поставок продукции идет через этот пункт пропуска, и, к сожалению, он не справляется, что вынуждает отправлять морским путем. Это ведет к потере промыслового времени не менее недели и к увеличению затрат", – прокомментировал ситуацию президент Ассоциации добытчиков крабов Александр Дупляков.

Актуальность необходимости четкой отлаженной работы погранперехода "Краскино" за последние пару месяцев выросла в разы. Санкции недружественных для России стран развернули вектор импорта отечественной продукции. Основа зарубежных поставок в Россию сейчас как раз приходится на Китай – оттуда через погранпереходы "Краскино", "Пограничный", "Полтавка" и "Турий Рог" завозят огромный спектр товаров.

"Многие страны объявили нам беспрецедентные санкции. В этой связи бизнес имеет потребность в западном импортозамещении. Поэтому мы обратились и развернулись в Китае, – пояснил исполнительный директор ассоциации "Российско-Китайский Деловой Совет" Евгений Маркин. – Товарооборот увеличился многократно, и для того чтобы успешно осуществить все поставки, нам необходимо расширять пункты пропуска, реконструировать и расширять имеющиеся. Расширение существующих и открытие новых МАПП – это стратегическая задача для работы бизнеса в РФ".

Долгое время территория погранперехода была в частной собственности. В 2020-м перешла под государственное управление. Даже приказ Минтранса появился: на деньги из федерального бюджета произвести реконструкцию. До 2021 года.

"В первом квартале 2020 года был выкуплен и передан в оперативное управление Росгранстрой. В конце прошлого года утверждены нормативы на содержание пунктов пропуска, определены объемы финансирования. Подготовленные Минтрансом предложения поддержаны правительством. И впервые проблема дефицита финансирования решена. Объект является долгостроем, объекты переданы с существенными нарушениями и отклонениями от проекта. Принято было решение не демонтировать, а исправлять ошибки. Ведутся работы по демонтажу отделки", – рассказал директор Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Сергей Козлов.

Примером успешной реконструкции стратегических погранпереходов можно считать МАПП "Кяхта" в Бурятии. Этот объект, как и "Краскино", попал под федеральную программу. Пропускной пункт "Забайкальск" сейчас тоже в процессе модернизации.

В "Краскино" сроки по завершению первого этапа реконструкции сдвигаются на 2023 год. Пока для увеличения пропускной способности МАПП переведен на семидневный режим работы, что применяется не впервые и ранее было малоэффективной мерой. Со снятием эпидемиологических ограничений в Китае, о которых уже поговаривают, очереди из сотен большегрузов вперемешку с автобусами с туристами снова растянутся на километры приморской трассы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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