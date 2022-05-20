Цифровая разработка преподавателя ВГУЭС применяется на Омском нефтеперерабатывающем заводе

11 лет кропотливой работы ушло у старшего преподавателя кафедры информационных технологий и систем ВГУЭС и новоиспеченного кандидата технических наук Игоря Можаровского на создание собственной математической модели, совершенствующей производство продукции нефтеперерабытвающих предприятий. Теперь его инновационная программа успешно показывает себя на объектах АО «Газпромнефть - Омский нефтеперерабатывающий завод» (ОНПЗ), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Диссертацию «Разработка моделей массообменных технологических процессов для подсистемы АСУТП оценки качества выходных продуктов» ученый защитил 16 мая. Ее суть – создание математической модели, которая помогает управлять качеством выпускаемой продукции на промышленных и ректификационных колоннах (используются для первичной переработки нефти и нефтепродуктов). Это значит, что Игорю удалось разработать алгоритм, который в автоматическом режиме может следить за процессом перегонки нефти, сообщать об ошибках, контролировать показатели.

"В процессе работы получалось не все. Нам присылали некорректные данные с производства, из-за чего невозможно было построить модель. Я потратил около двух лет, чтобы разработать алгоритм, который бы смог доказать причину неудачи," - говорит Игорь Можаровский. – "Но теперь, когда разработка уже внедрена на Омском нефтеперерабатывающем заводе, мы можем говорить о ее эффективности. Выпускаемая продукция стала более стабильной и качественной."

Сейчас показатели завода улучшились на 0,2%. Кажется, что это совсем немного, но эксперты уверяют, что, с учетом объема выпускаемой продукции, это достойный показатель. Вместе со своим научным руководителем доктором технических наук, а в прошлом тоже выпускником ВГУЭС Андреем Торгашовым Игорь Можаровский сравнил свою разработку с общеизвестными методами и доказал, что новые алгоритмы позволяют строить более качественные математические модели.

"В 2004 году Игорь поступил к нам в университет по гранту правительства Приморского края как победитель конкурса по программированию среди школьников. Сразу после окончания обучения поступил в аспирантуру ВГУЭС и пришел работать к нам на кафедру," - вспоминает доктор технических наук, профессор кафедры информационных технологий и систем ВГУЭС Виктор Гриняк. –"На протяжении десятка лет им велись исследования в области управления технологическими процессами перегонки нефти. В результате у него получился абсолютно новый математический метод, который даст возможность улучшить качество выпускаемого бензина и снизить себестоимость производства. Это по-настоящему важное открытие как для научного сообщества университета, так и для всей нефтеперерабатывающей отрасли."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]