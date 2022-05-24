Как студенты ВГУЭС организовали идеальный хакатон

Главным итогом хакатона по веб-разработке стало решение студентов Института информационных технологий сделать сайт Управления молодежной политики ВГУЭС, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Вдохновившись воркшопом школьников, который состоялся во ВГУЭС в начале мая, студенты кафедры информационных технологий и систем придумали и провели собственный хакатон.

«IT Arena» на два дня объединила более 30 студентов разных курсов и направлений. Организаторам удалось создать по-настоящему уникальное мероприятие. Во-первых, в нем смогли участвовать не только программисты, но и дизайнеры! Команды собирались прямо во время хакатона и в каждой были представители как кафедры информационных технологий и систем, так и кафедры дизайна и технологий.

Во-вторых, участникам нужно было разработать не просто сайт на заданную тему, а портал, которым в будущем сможет воспользоваться каждый учащийся и сотрудник ВГУЭС. Команды придумывали и проектировали новый сайт Управления молодежной политики.

Но и это еще не все. Принять участие в студенческом хакатоне смогли и школьники! Победители воркшопа «VVSU WEB LAND» – команда «SSD» школы №79 боролась за победу наравне со своими старшими товарищами.

-«IT Arena» создана силами инициативных студентов IT-института ВГУЭС при поддержке заведующего лабораторией нашей кафедры Артема Попутько и проректора по молодежной политике и воспитательной работе Романа Ковбаса. Ребятам необходим портал, на котором будет размещена вся важная информация о студенческих объединениях, мероприятиях и проектах, в которых можно поучаствовать. При желании как студентов, так и сотрудников вуза, разработки, представленные на хакатоне, можно будет развивать и претворять в жизнь. А само мероприятие очень важно для тех, кто хочет проверить свои знания, найти для себя команду единомышленников, пообщаться с ребятами и получить новые знания, - считает организатор хакатона, лаборант кафедры информационных технологий и систем Иван Шевченко.

Работы команд оценивались по трем номинациям: Лучший программный код, Лучший дизайн и Лучший проект. Экспертами выступили ведущий специалист УМП Кристина Ильина, ассистент кафедры информационных систем и технологий Дмитрий Левченко и доцент кафедры дизайна и технологий Евгений Погребняк.

Упорная работа привела к впечатляющим результатам. Ребятам удалось создать достойные проекты, впечатлить жюри и дать старт будущему совершенствованию портала УМП. Финал хакатона стал не менее впечатляющим. Лучшим проектом эксперты единогласно признали разработку школьной команды «SSD»! Таким образом, ребята забрали награды не только школьного воркшопа, но и студенческих соревнований, доказав, что возраст в программировании уж точно не играет роли. Таких целеустремленных, образованных и открытых к новому абитуриентов и ждет к себе ВГУЭС.

- Ребята приняли участие в очень важном для нас мероприятии и выложились на 100 %. Конечно, в первую очередь мы ставили перед собой задачу получить обратную связь о том, чего не хватает в дизайне и функционале сайта Управления молодежной политики. Но также хочется привлечь и действующих студентов, и абитуриентов к внеучебной деятельности, - говорит Кристина Ильина. - Мы планируем продолжить работу с командами-победителями. Надеемся, к началу учебного года мы примем в работу эти проекты, возможно, соберем команду из дизайнеров, программистов и заинтересованных студентов.

Напомним, что до старта приемной кампании во ВГУЭС осталось меньше месяца. Абитуриенты, увлеченные программированием и развитием IT-технологий, найдут специальности по душе в Институте информационных технологий. Подробную информацию о начале приема документов на обучение можно получить здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]