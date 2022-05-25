Цифровой стартап магистранта ВГУЭС победил в студенческом акселераторе

Магистрант направления «Стратегический менеджмент» Института международного бизнеса, экономики и управления Алексей Гуцуляк, о проекте которого мы писали ранее, занял I место в финале Студенческого акселератора технопарка «Русский» (направление «Цифровые технологии и платформы»), сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Участие в акселераторе приняли 44 стартапа со всей России, но лишь 12 из них прошли в суперфинал. Лучшие из лучших защищали свои проекты перед известными экспертами, среди которых президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев, менеджер HR Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Александр Слезко, ген. директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко. Разработка Алексея вызвала множество положительных отзывов у заинтересованной аудитории, а после победы молодому человеку поступило несколько предложений о партнерстве.

- Акселератор дал мне много новых и полезных контактов. Но особенно важно, что там я смог поговорить с людьми, многого достигшими, построившими собственный бизнес. Они дали мне ценные советы, которые помогут усовершенствовать мой Телеграм-бот, - рассказывает Алексей Гуцуляк. – Победа на акселераторе дает возможность выступать на Восточном экономическом форуме в качестве спикера, представить свой проект. Надеюсь мне удастся сделать это уже в сентябре.

Со своим научным руководителем, кандидатом экономических наук, доцентом кафедры экономики и управления ВГУЭС Юлией Лебединской Алексей работает над магистерской диссертацией, которую в будущем планирует защитить в формате «Стартап как диплом», предусмотренной программой «Цифровая экономика РФ».

- Практические результаты исследования Алексея превзошли все ожидания! Он успешно апробировал их с помощью чат-бота для повышения финансовой грамотности. Победа в акселераторе еще раз доказывает высокое качество проделанной работы, - уверена Юлия Лебединская.

Напомним, программа «Стартап как диплом» дает возможность выпускникам вузов разработать собственный бизнес-проект, который уже на этапе защиты может обрести спонсоров и поддержку. Ее особенность в том, что создавать одну выпускную работу могут студенты с разных направлений подготовки, объединившись в команду. Во ВГУЭС программа реализуется с 2018 года. В прошлом учебном году в новом формате защищались две студенческие команды вуза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]