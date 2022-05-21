Студент ВГУЭС создал виртуального финансового помощника

Алексей Гуцуляк, магистрант Института международного бизнеса, экономики и управления по направлению «Стратегический менеджмент» разработал виртуального финансового помощника, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Это умный Телеграм-бот, который прокачивает финансовую грамотность за 15 минут в день с помощью интерактивного обучения. У него есть лаконичные текстовые уроки, ссылки на полезные сервисы и материалы, набор ритуалов дня и напоминания о важных событиях. Диалог с ботом позволяет легко интегрировать полезные финансовые привычки и правила в повседневную жизнь. Вся программа занимает 23 дня активной работы.

Алексей Гуцуляк рассказал, как он создавал данный интернет-сервис:

- Я поступил во ВГУЭС на направление «Экономическая безопасность». Во время обучения я занимался киберспортом. На 3 курсе ушел в предпринимательство, участвовал в кубке «Управляй», GMC (Global Management Challenge), Сбершколе, различных StartUp-акселераторах, которые регулярно проходят во ВГУЭС. В процессе обучения на экономической специальности преподаватели давали базу по инвестициям, финансовым рынкам и экономике, а выпускную работу я писал как раз на тему финансовой грамотности населения.

После учебы поработал в Сбербанке, где занимался работой с инвестициями и страховками клиентов, это, во-первых, дало набор знаний и навыков, во-вторых, я имел возможность напрямую проводить проблемные интервью и оценивать текущую ситуацию с финансовой грамотностью у населения. Затем я поступил во ВГУЭС на управленческое направление магистратуры. На 1 курсе магистратуры в партнерстве запустил онлайн-школу, увлекся product-менеджментом и решил разработать свой проект на стыке всех сфер, с которыми соприкасался последние несколько лет: экономика, финансы, стартапы, онлайн-продукты. Так получился Fin Up - интерактивный образовательный сервис по личным финансам. Это стало и темой моей магистерской диссертации, которую я пишу под руководством доцента кафедры экономики и управления, кандидата экономических наук Юлии Лебединской.

Что конкретно можно получить в боте? Бот дает практические лайфхаки по работе с банками и налогами. Формирует полезные финансовые привычки откладывать деньги, вести бюджет и следить за своим экономическим состоянием. С помощью бота можно создать личный финансовый план, поставить цели и выстроить пошаговую стратегию их достижения.

Алексей протестировал виртуального финансового помощника. Первые 100 человек опробовали сервис и дали обратную связь. Сейчас Телеграм-бот уже функционирует. Для продвижения продукта магистрант ВГУЭС проводит прямые эфиры с предпринимателями, общается со студентами, регулярно взаимодействует с инфлюенсерами (блогерами). Кстати, самому молодому пользователю бота 15 лет, а самому старшему - 61. По сферам деятельности – это разные люди: есть опытные предприниматели, молодые студенты, взрослые специалисты (от медицины до IT), семьи с маленькими детьми.

Что говорят пользователи?

- Все написано суперпонятным языком и даже самые сложные вещи объясняются на простых жизненных примерах. К тому же автор всегда готов ответить на любые вопросы в процессе прохождения.

- Таблица по доходам/расходам для меня стала просто находкой! А ее ведение для меня теперь является ежедневной вечерней традицией! – написала Екатерина Лучина.

- Это так интересно - общаться с этим ботом, я просто проходила как-то интенсив по финансовой грамотности, это было скучно. А тут игра-обучалка! - поделилась студентка 4 курса Института международного бизнеса, экономики и управления Анастасия Евсеева.

- В курсе нет информации как стать миллионером за неделю, зато есть фундаментальные вещи, которые помогут, наконец-то, разобраться в своих финансах. Он точно полезен и тем, кто только хочет начать разбираться, и тем, кто уже имеет некую финансовую грамотность, т.к. систематизирует знания и дает фишки, о которых не говорят нигде. – выразил свое мнение Павел Терехов.

Алексей Гуцуляк пояснил, что в Телеграм-боте несколько основных модулей, объединенных в определенном порядке, а именно: база финансовой грамотности (доходы и расходы, твои активы и пассивы, банки, вклады, карты, кредиты и рассрочки); экономика (почему растут цены, как работает инфляция, индекс "Биг Мака"); налоги (как возвращать деньги от государства и платить меньше, и отдельно про необходимые каждому налоги); личное финансовое планирование и база для инвестиций (риск-профиль, формирование капитала, финансовые цели, защита от рисков, инфополе начинающего инвестора).

Познакомиться с сервисом можно по ссылке или на сайте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]