Студенты колледжей ВГУЭС: айтишники, банкиры и дизайнеры сдадут демоэкзамен WorldSkills

Итог обучению по международным стандартам WorldSkills подводят во ВГУЭС с помощью демонстрационных экзаменов. Аттестации будут проходить в инновационных мастерских, открытых в рамках Гранта Министерства Просвещения РФ, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

До начала июля студенты Академического колледжа, Колледжа индустрии моды и красоты и Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС пройдут итоговые испытания по 11 направлениям, среди которых «Реклама», «Бухгалтерский учет», «Электроника» , «Фотография» и многие другие. Ребята смогут на практике показать свои знания, усвоенные за несколько месяцев обучения.

Экзамены по компетенциям «Облачные технологии», «Сетевое и системное администрирование», «Администрирование отеля», «Технологии моды» и "Парикмахерское искусство" состоятся в современных мастерских, открытых во ВГУЭС в прошлом году. Вуз стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ и получил финансирование на создание лабораторий из федерального бюджета и бюджета Приморья. Были вложены также средства партнеров и собственные средства университета.

Мастерские позволяют оперативно отвечать на возникающие вызовы, создавать основу для развития цифровых технологий, среднего и малого бизнеса, а также дают участникам возможность воплотить в жизнь самые смелые проекты. Например, создать трехмерную модель, организовать VR-экскурсию, изучить искусство кройки и шитья с помощью современных швейных машин корпорации JUKI. В мастерской направления «Электроника» студенты колледжа разрабатывают методматериалы по использованию аппаратных и программных средств, а также программирование интегральных микросхем.

Студенты участвуют во всех чемпионатах WorldSkills и входят в состав Всероссийской сборной, а помогают им преподаватели с сертификатами международных экспертов. Такое обучение – хорошая возможностью проверить уровень своих знаний и подготовиться к будущей профессии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]