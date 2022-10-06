«Весь БАМ у моих ног»: как носки, сделанные во Владивостоке, стали популярными у туристов

Новая линейка сувенирных носков от Владивостокской фабрики «Эвернит» будет продаваться в крупнейших туристических городах страны. Корреспонденты побывали на производстве, где ежемесячно вывязывают 50 тысяч пар носков.

«Что привезти из Приморья? Конечно, носки! На них наш маяк и другие достопримечательности на память. Яркий практичный и недорогой подарок, который к тому же занимает мало места в чемодане», - свои слова директор Владивостокской фабрики комфортных носков «Эвернит» Ирина Щербина подтверждает статистикой продаж. В этом году центр «Мой бизнес» предоставил компании торговое место в центре города на ярмарке «Сделано в Приморье» (ул. Фокина). Носочки бренда Ever Neat с этикеткой «С любовью из Владивостока» туристы быстро разбирают.

На фабрике производят более 200 наименований - от классических черных до разноцветных с забавными принтами и надписями, которые уже стали мемами: «Весь БАМ у моих ног», «Иду за пянсехой», «Я – трепанг, я самый мудрый» и др.

Для крупнейших туристических городов России на фабрике разрабатывают свою коллекцию носков. Например, для Владивостока - с чайкой, маяком, тигром, трепангом, для Сахалина – с крабом, косаткой, медведями, для Москвы – матрёшки, Кремль. В планах «специальные» носки для Санкт-Петербурга, Сочи, Ялты и других городов.

От продажи рыбы к фабрике по производству носков

За 15 лет работы фабрика «Эвернит» пережила немало поучительных «провалов», три экономических кризиса, раздел имущества между учредителями, но продолжает наращивать производство. Начинали с 15 тысяч пар в месяц, сейчас выпускают 50 тысяч. Всё началось с идеи открыть в Приморье свою чулочно-носочную фабрику. Купили четыре вязальные машинки, однако опыта производства одежды у партнеров не было.

«Мы занимались экспортом рыбы в страны Азии и искали новые идеи для бизнеса. Когда возникла идея производить носки, я воспряла духом. Мне всегда хотелось больше творчества, шить что-нибудь интересное. На самом деле, я долго шла к этому. Ещё в детстве у меня была страшная проблема – колючие колготки, которые сползали на коленках. Я помню, какая мука была каждый день их носить, снимать, надевать. Уже тогда я решила, что буду делать удобную одежду. Спустя 30 лет я, наконец-то, осуществила мечту», – говорит генеральный директор фабрики «Эвернит» Ирина Щербина.

По словам гендиректора, когда они начинали, помощи производителям ждать было не от кого. Учились на собственных ошибках и за свой счет. Первая партия носков, например, оказалась бракованной, покупатели возвращали товар. Некоторое время производство было нерентабельным, а склады – забиты продукцией из-за отсутствия выстроенных каналов продаж. На прибыль предприятие вышло через пять лет. Сейчас в производственном цеху 20 современных вязальных машинок и собственная, годами наработанная технология производства носков.

Безупречность во всём, даже в носках

Бренд Ever Neat развенчивает миф о том, что местным производителям невозможно конкурировать с Китаем в сфере легкой промышленности. На Владивостокской фабрике носков ставку сделали на качество. Принципиально отказались от дешевой смешанной и регенерированной пряжи. Плотная вязка из двух типов нитей гарантирует, что носки будут служить долго, а ноги в них всегда будут сухими. Чтобы носки не сползали, не перекручивались на ноге и долго носились, используется эластовая нить, а чтобы носки не пережимали ногу - двойная резинка.

При поддержке центра «Мой бизнес» местный производитель активно выходит на общероссийский рынок и ищет партнёров для экспорта.

«В этом году фабрика «Эвернит» вышла на новый уровень. При поддержке центра «Мой бизнес» зарегистрировала товарный знак и прошла сертификацию продукции. Специалисты Регионального центра инжиниринга сделали полную диагностику производства, чтобы определить слабые и сильные места. В Центре поддержки экспорта фабрике помогают выйти на зарубежные рынки», – комментирует генеральный директор центра «Мой бизнес» Андрей Шевченко.

В центре «Мой бизнес» услуги приморским производителям оказываются бесплатно, либо на условиях софинансирования. По словам Ирины Щербины, до обращения в центр «Мой бизнес» она даже не задумывалась о том, как важно зарегистрировать свой товарный знак для продвижения на рынке:

«Я очень хочу, чтобы в наших носочках ходил весь мир. А так как наша продукция качественная, то и Владивосток будут вспоминать добрыми словами».

Подробнее о том, какие возможности могут получить предприниматели Приморского края для развития своего дела, можно узнать по телефону центра «Мой бизнес» 8(423) 279-59-09 и на сайте https://mb.primorsky.ru/services/

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]