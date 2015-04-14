Вопросы трудоустройства местных жителей и кадровые потребности новых предприятий на Дальнем Востоке продолжают оставаться актуальными. Жители сетуют на отсутствие вакансий, в то время как открывающиеся в регионе производства ищут нужных специалистов. Как найти желаемую работу и какие профессии востребованы сейчас - с подробностями Виктория Сатдарова.

Знаменитый маяк, чайки, милкис и пян-се давно стали символами Владивостока! Для популяризации региона именно с такими принтами изделия производит единственная чулочно-носочная фабрика в Приморье. Производственный цех - главное звено во всей цепочки предприятия. Технолог, формовщик, механик - на фабрике трудятся более 20 сотрудников. Для поиска опытного специалиста, начальника производства, компания обратилась в Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Юлия Горлова, помощник директора ООО «Владивостокская фабрика Эвернит»: - «За нами закреплен менеджер, с которым мы имеет полноценную связь. Мы скидываем запрос о том, какие нужны специалисты, какие требования нужны к специалисту. Нам в ответ скидывают резюме. Мы уже его обрабатываем и приглашаем кандидата на собеседование».

Для того, чтобы найти специалиста нужной квалификации Агентству понадобилось всего две недели. Вакансия была закрыта, а компания приобрела опытного руководителя. Сейчас предприятие с восьмилетним опытом планирует расширять производство. Для его развития и стабильной работы необходимы высококвалифицированные кадры.

Юлия Горлова, помощник директора ООО «Владивостокская фабрика Эвернит»: «Компания растет, требуются новые сотрудники, на производство сейчас требуется очень много людей, которое у нас открывается новое».

Узнать о новых вакансиях компании можно на портале «Работа на Дальнем Востоке» Агентства по развитию человеческого капитала.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]