Названы самые востребованные профессии на Дальнем Востоке

Согласно новой редакции "Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке 2020–2026", больше всего кадров региона сейчас задействовано в сфере добычи угля, металлических руд и алмазов, а к 2026 году максимальный рост занятости ожидается в нефтяной отрасли, сообщают «Вести:Приморье».

Навигатор, подготовленный Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), является "путеводителем" по рынку труда ДФО. Чтобы определить востребованные профессии региона, занимающего 41% территории России, специалисты агентства проанализировали более 100 тысяч текущих и будущих вакансий, а также запросы от более чем 1200 компаний и предприятий, отмечает РИА Новости.

По данным отчета, целый ряд отраслей экономики Дальневосточного региона к 2026 году будет испытывать особую потребность в новых квалифицированных кадрах. Так, в сфере добычи и переработки нефти и газа ожидается максимальный спрос на профессионалов (до 40%), в отрасли рыболовства и аквакультуры – до 30%, добыче угля, металлических руд и алмазов – до 25% и лесной промышленности – до 20%.

Кроме того, новые рабочие места будут создаваться в том числе на предприятиях, расположенных на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток.

При этом в справочнике отмечается, что, несмотря на то что сейчас наблюдается высокий спрос на кадры рабочих специальностей, имеется общая тенденция к цифровизации, информатизации и автоматизации производств, что в дальнейшем приведет к повышению спроса на профессионалов, способных работать на современном оборудовании.

В первую очередь "путеводитель" по профессиям будет полезен учебным заведениям региона, школьникам и выпускникам вузов. Помимо прочего последняя его редакция была дополнена новыми разделами об образовании. Это поможет абитуриентам лучше сориентироваться в выборе профессии и места обучения.

Так, в новой редакции имеется раздел "Образование в регионе", из которого молодежь, выходящая на новый этап в жизни, может узнать, какие образовательные организации среднего профессионального образования и высшего образования существуют в округе, какие позиции региональные вузы и ссузы занимают в стране", – цитирует заместителя руководителя аналитического центра агентства Илью Малолеткова пресс-служба АРЧК.

Для выпускников колледжей и вузов навигатор предлагает также полезную информацию о том, как подготовить резюме для успешного трудоустройства, и советы по поиску "компании своей мечты".

Еще одним новшеством справочника стал раздел о ключевых навыках, как "гибких" (которые помогут повысить эффективность профессиональной деятельности и гармонично общаться с другими людьми), так и "жестких" (необходимых для решения конкретных задач в повседневной работе).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]