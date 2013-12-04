Названа вакансия, очень востребованная в Приморье

Режим повышенной готовности, да и вообще обстановка, связанная с коронавирусной инфекцией, не могли не отразиться на рынке труда, сообщают «Вести:Приморье».

На этом рынке сейчас происходят парадоксы спроса. Корреспонденты "РГ" проверили ситуацию в почти двадцати регионах и узнали, какие профессии сегодня самые востребованные.

Так, в Приморье становится больше вакансий в строительстве. Это связано с тем, что на территории края трудилось большое число мигрантов. Коронавирус внес коррективы. Жители других регионов выехали из Приморья.

На территории всего Дальневосточного федерального округа тоже отмечается небывалый спрос на кадры в отраслях, традиционно ориентированных на трудовых мигрантов и вахтовиков. Строительные компании лишились сотрудников-гастарбайтеров, которым запретили въезд на территорию России, и срочно стали искать рабочую силу среди своих. "Строительство, горные и добывающие предприятия - в этих отраслях сотрудники сейчас востребованы даже большей степени, чем раньше", - рассказал заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Гасан Гасанбалаев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]