Врачи - самые дефицитные специалисты на Дальнем Востоке
Эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме, размещенные на hh.ru в этом году, чтобы выяснить, какие специалисты на рынке труда в ДФО самые дефицитные.
Оказалось, что самыми востребованными специалистами в регионе стали врачи: на каждого соискателя данной профессии сегодня приходится примерно два предложения на рынке труда, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на hh.ru.
«Врачи стали лидерами рейтинга дефицитных специалистов во многих регионах РФ, что не удивительно: кроме того, что они постоянно требовались в муниципальные больницы, в последние годы открылось огромное количество медицинских центров, и им тоже нужны специалисты. В результате сегодня ситуация в стране и в ДФО в том числе, при которой уж кто и сможет найти себе работу быстро и без проблем- это врачи», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО.
Кроме сравнения количества вакансий и резюме, аналитики hh.ru проанализировали зарплаты, которые работодатели предлагают врачам в регионе. Оказалось, что самые высокие зарплаты предлагали в этом году в Амурской области, 70 000 рублей составило среднее предложение для врачей в данном регионе. Минимальное среднее вознаграждение составило 50 000 руб.
«Во всех регионах ДФО среднее вознаграждение у врачей выше, чем среднее предложение по региону. О чем это говорит? О том, что дефицит данных специалистов способствует росту зарплат, именно таким образом работодатели пытаются привлечь к себе кандидатов», - добавляет Елана Таращук.
|
Регион
|
Средняя зарплата для врачей
|
Средняя зарплата по региону
|
Приморский край
|
50 000
|
49 000
|
Хабаровский край
|
60 000
|
47 600
|
Амурская область
|
70 000
|
54 000
|
Магаданская область
|
62 500
|
59 000
|
Еврейская АО
|
52 000
|
51 000
|
Сахалинская область
|
60 000
|
54 000
|
Камчатский край
|
60 000
|
52 500
|
Чукотский АО
|
50 000
|
79 000
|
Республика Саха (Якутия)
|
61 000
|
62 500
|
Республика Бурятия
|
50 500
|
37 300
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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