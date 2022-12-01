Вокруг антенн-тарелок НТВ-ПЛЮС (часть первая)

Как сообщает сайт https://obob.tv, недавно на одном форуме установщиков спутникового ТВ выложили любопытнейший ролик, в котором автор сравнивает качество антенны-тарелки НТВ-ПЛЮС с одним из конкурентов.

Вот это видео:

Не берёмся комментировать данное видео. Но, например, мы никогда не встречали поржавевшую от времени антенну НТВ-ПЛЮС (а вот у другого оператора из СПб такое происходит сплошь и рядом). Вероятно, покрытие антенн НТВ-ПЛЮС действительно на уровне, качественное.

Это видео натолкнуло нас на мысль поговорить подробнее об антеннах НТВ-ПЛЮС, истории их производства и брендирования. Сказано-сделано. У нас получилась серия из двух заметок. И в первой из них мы расскажем именно об истории брендирования антенн НТВ-ПЛЮС.

Сначала посмотрим на серию фотографий: брендирование антенн НТВ-ПЛЮС на протяжении истории и сегодня (актуальные, 2022 г., варианты обозначены особо):

Первоначально, в далеком 1996 году для установки абонентам НТВ-ПЛЮС использовались антенны зарубежных производителей (GS, ТD-88, Strong), которые красили в зеленый цвет специально по заказу НТВ-ПЛЮС.

Таким образом, брендирование антенн в зеленый цвет появилось почти сразу после образования НТВ-ПЛЮС, для обозначения принадлежности к цветам компании НТВ (логотипом НТВ, как мы помним, является зеленый шарик). В то же время важно отметить, что в самый первый период на антенны НТВ-ПЛЮС, даже если они уже и окрашивались в зеленый — под цвет бренда, логотип НТВ-ПЛЮС иногда не помещался. Они просто были зеленые – и всё.

Зелёный цвет также начали активно использовать для продвижения НТВ-ПЛЮС и популяризации среди населения России самой идеи спутникового телевидения, о котором в то время мало кто что-либо знал. В ходе многочисленных рекламных акций НТВ-ПЛЮС того времени, в эфире телепередач на телеканале НТВ (например, в популярной программе «Пойми меня»), в трансляциях спортивных мероприятий, в награждениях призеров, студии и залы украшали зелеными шарами и антеннами диаметром 60 см -1, 2 м зеленого цвета с логотипом.

Через несколько лет для НТВ-ПЛЮС начали использоваться антенны серого цвета с логотипом и без логотипа. Эти изменения были связаны с тем, что в ряде регионов начали вводить запреты на размещение ярких антенн на фасадах многоквартирных домов, утверждая, что наличие антенн, тем более ярких цветов, мешает визуальному восприятию архитектуры зданий. Также и от абонентов поступали запросы на установку антенны нейтрального цвета, которая меньше привлекала бы внимание окружающих.

Логотипы первое время наклеивались на антенны, но потом стали наноситься порошковым методом при окраске.

В данный момент при подключении абонентов партнерами НТВ-ПЛЮС используются серые небрендированные антенны и зеленые антенны с логотипом и номером контактного центра.

У дилеров есть возможность приобрести брендированные антенны НТВ-ПЛЮС в АО «АлМет» (об этом производителе мы поговорим чуть подробнее во второй части этой серии) по специальным сниженным ценам партией от 200 единиц. Для абонентов, которые приобрели комплекты НТВ-ПЛЮС, дилеры могут устанавливать брендированные антенны НТВ-ПЛЮС размерами 0,6 и 0,9 метров в диаметре в зависимости от зоны покрытия сигнала спутника.





Источник: https://obob.tv

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]