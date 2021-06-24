Компания «НТВ-ПЛЮС» получила специальный приз премии «Золотой луч»

Первый российский оператор спутникового и цифрового телевидения - компания «НТВ-ПЛЮС», которая вот уже почти 25 лет занимает лидирующие позиции на отечественном рынке платного ТВ, получила специальный приз премии «Золотой луч» за вклад в развитие спутниковых технологий вещания.

Церемония награждения XII Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» проходила 10 июня 2021 года.

Организатором Национальной премии выступила Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) при участии Eutelsat S.A.

Начало цифрового вещания в России, появление первых телеканалов в HD, объединение спутниковых и ОТT-технологий на единой платформе цифровых услуг – все это тесно связано с историей развития НТВ-ПЛЮС.

Сегодня НТВ-ПЛЮС ведет спутниковое вещание на всей территории России - от Калининграда до Курильских островов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]