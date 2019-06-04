Представитель НТВ-ПЛЮС о новом поколении зрителей - поколении потребителей контента ОТТ-платформ

На московском телеком-форуме РБК «Новый телеком 2019 в эпоху цифры» представитель НТВ-ПЛЮС - руководитель департамента цифровых продуктов ООО «НТВ‑Плюс» Константин Смирнов рассказал об успешном кейсе развития онлайн-вещания на собственной ОТТ-платформе.

НТВ-ПЛЮС - первая российская спутниковая платформа, которая сделала ставку на вещание в разных средах. Компания активно развивает вещание в сети Интернет. Неслучайно, поэтому, слоган НТВ-ПЛЮС звучит так: «Всегда, везде, на любом устройстве».

Целевая аудитория онлайн тв НТВ-ПЛЮС - молодежь, которая хочет потреблять разнообразный качественный контент в любом месте и в любое время.

Константин Смирнов назвал ряд преимуществ платформы OTT-платформы НТВ-ПЛЮС. Сегодня это более 200 каналов, четыре обширные библиотеки фильмов и сериалов, доступность просмотра на любом гаджете, приемлемая цена и еще много дополнительных фишек.

Неудивительно, что ОТТ-сервисы для НТВ-ПЛЮС - это одна из основных, если не основная, точка роста, пояснил Константин Смирнов. По его словам, за десять месяцев 2019 года услугами ОТТ-платформы НТВ-ПЛЮС воспользовались более 124 тыс. абонентов, что почти вдвое превышает показатели прошлого года, а среднемесячный прирост абонентов цифрового телевидения в этом году составил 83%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]