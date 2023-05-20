Великобритания объявила о санкциях в отношении FESCO на саммите лидеров G7 в Хиросиме

Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц из России, в том числе компаний военно-промышленного комплекса, а также секторов, обеспечивающих бюджет страны экспортной выручкой, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

Обновленный санкционный список размещен в пятницу на сайте британского правительства.

Под ограничения подпали 24 физических и юридических лица, связанных с российской транспортной отраслью.

К организациям, оказавшимся в перечне, также относятся шесть крупных судоходных компаний, в их числе транспортная группа FESCO (Дальневосточное морское пароходство), а также другие компании, напрямую или косвенно связанные с Россией: Pawell Shipping Co, "Волжское пароходство", "Совфрахт", "М-Лизинг", "МГ-Флот", "СК-Юг", Sun Ship Management.

Кроме того, под санкции подпали банки "Тинькофф", Росбанк, АФК "Система", институт развития жилищного строительства ДОМ.РФ, Металлургический инвестиционный банк, компания "Северсталь", золотодобывающая компания "Полюс", Челябинский металлургический завод, компании, входящие в структуру Росатома.

Великобритания объявила о санкциях на фоне саммита лидеров G7 в японской Хиросиме. Ожидается, что о своих ограничительных мерах объявят и другие государства «Большой семерки», отмечали ранее в канцелярии британского премьера. Россия неоднократно называла санкции против нее нелегитимными.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]