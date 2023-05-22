Китай собрал руководителей пяти бывших республик СССР на саммите «Китай - Центральная Азия» с целью наметить курс сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в новую эпоху, сообщают "Вести: Приморья" со ссылкой на телеграм-канал "Россия-Китай. Деловой канал".

На саммите присутствовали:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.



Ключевая тема встреч — транспортные коридоры и их защита, а также силовые моменты и расширения торгово-экономических связей.



Ключевое заявление Си: «Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить свои правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность», говорит о готовности КНР обеспечить стабильность существования нынешней власти на территории просоветского пространства и гарантировать защиту перевозки грузов из Юго - Восточной Азии в Европу.



Также, по словам Си Цзиньпина, Китай примет больше мер по упрощению процедур торговли и обновит двусторонние инвестиционные соглашения со странами Центральной Азии, чтобы вывести масштабы торговли между ними на новый уровень.



В области энергетического сотрудничества Китай предлагает создать китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития, ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом.



Также КНР предоставит центральноазиатским странам финансовую поддержку и безвозмездную помощь в размере 26 млрд юаней (около $3,72 млрд).



В ходе саммита Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали документ о следующих шагах по строительству железной дороги в объезд России. Таким образом у этих стран может появиться более короткий путь в Европу.



Следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]