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Китай собрал руководителей пяти бывших республик СССР на саммите «Китай - Центральная Азия»

Китай собрал руководителей пяти бывших республик СССР на саммите «Китай - Центральная Азия»

Источник фото: https://t.me/rcbc_info/9304

Китай🇨🇳 собрал руководителей пяти бывших республик СССР на саммите «Китай - Центральная Азия» с целью наметить курс сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии в новую эпоху, сообщают "Вести: Приморья" со ссылкой на телеграм-канал "Россия-Китай. Деловой канал".

На саммите присутствовали:

  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
  • президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
  • президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.


Ключевая тема встреч — транспортные коридоры и их защита, а также силовые моменты и расширения торгово-экономических связей.

Ключевое заявление Си: «Китай готов помочь странам Центральной Азии улучшить свои правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность», говорит о готовности КНР обеспечить стабильность существования нынешней власти на территории просоветского пространства и гарантировать защиту перевозки грузов из Юго - Восточной Азии в Европу.

Также, по словам Си Цзиньпина, Китай🇨🇳 примет больше мер по упрощению процедур торговли и обновит двусторонние инвестиционные соглашения со странами Центральной Азии, чтобы вывести масштабы торговли между ними на новый уровень.

В области энергетического сотрудничества Китай предлагает создать китайско-центральноазиатское партнерство в области энергетического развития, ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия, увеличить торговлю нефтью и газом.

Также КНР предоставит центральноазиатским странам финансовую поддержку и безвозмездную помощь в размере 26 млрд юаней (около $3,72 млрд).

В ходе саммита Китай, Узбекистан и Кыргызстан подписали документ о следующих шагах по строительству железной дороги в объезд России. Таким образом у этих стран может появиться более короткий путь в Европу.

Следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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