Налог на сверхприбыль потянут лишь 8 приморских предприятий

Налог на сверхприбыль предполагается установить для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 гг. в России оказалась выше 1 млрд рублей, сообщают «Вести:Приморья» со ссылкой на портал «Система обеспечения законодательной деятельности.

В тройке миллиардеров по прибыли в Приморье за 2022 год оказались «ДНС Ритейл», «Восточная стивидорная компания» и «Восточный порт» (по данным https://checko.ru). Всего 8 приморских компаний смогут оплачивать налог на сверхприбыль, если законопроект будет принят.

Скорее всего, ни один из резидентов офшорной зоны (САР) на острове Русский не попадет в градацию «сверхприбыльщиков». По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, за пять лет существования САР 47 компаний, 17 из которых перешли из зарубежных офшоров в российскую юрисдикцию до 2022 года, принесли в бюджет совместно 2,5 млрд руб. налогов и сборов.





Налог с миллиардной прибыли

Согласно законопроекту налог на сверхприбыль будет носить разовый характер. Ожидается, что такие платежи дополнительно обеспечат поступление в федеральный бюджет 300 млрд рублей.

Есть вероятность, что новый единоразовый сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год. При условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019-х. Его ставка составит 10% от разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Нововведение распространяется как на российские, так и на иностранные организации, работающие в России через постоянные представительства.









Крупнейшие плательщики налога на прибыль в Приморском крае





Бизнес сам вызвался

Как заявил первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов на ПМЭФ, инициаторами, введения налога на сверхприбыль прошлых лет (так называемого windfall tax) были предприниматели. «Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству <…>. Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», - заявил Андрей Белоусов в интервью РБК.

Иных уж нет, а те далече

Если руководствоваться всеми вводными упомянутого законопроекта далеко не все основные налогоплательщики Приморья - компании, которые были определены Федеральной налоговой службой как крупнейшие последние 25 лет - сегодня смогут заплатить налог на сверхприбыль.

Еще пять лет назад в списке крупнейших налогоплательщиков Приморского края числились 42 компании, то сегодня, если бы существовала подобная градация, этот список бы значительно поредел.

В Приморье основную долю в общем количестве крупнейших на первое полугодие 2018 года составляли предприятия, оказывающие услуги транспортировки и хранения: ПАО «Владморторгпорт», ОАО «Владморрыбпорт», АО «Восточный порт», ООО «Восточная Стивидорная Компания», ООО «Восточно-уральский терминал», ООО «Дальрефтранс», ООО «НИКО», ООО «Пасифик Лоджистик», ООО «ВМКТ», АО «Находкинский МТП», ООО «РН-Морской терминал Находка».

Семь были связаны с рыбной отраслью: ЗАО «ИНТРАРОС», ОАО ХК «Дальморепродукт», ПАО "Находкинская База Активного Морского Рыболовства", ПАО «Преображенская база тралового флота», ОАО «Турниф», АО «РК Восток-1», АО «ЮЖМОРРЫБФЛОТ». Девять занимаются производством: АО «Восточная Верфь», АО «ДВЗ "Звезда"», ОАО «ДЦСС», ПАО ААК «Прогресс», ООО «Приморский сахар», ООО «Ратимир», ООО «СОЛЛЕРС-БУССАН», ОАО «Спасскцемент», ОАО «Тернейлес». Две строительные организации - АО «Примавтодор», ООО «ЯВ-СТРОЙ», - одна лизинговая компания - ООО ЛК «Сименс Финанс». Три недропользователя: АО ГРК «АИР», АО ГМК «Дальполиметалл», АО «Приморскуголь».

Остальные гиганты-налогоплательщики были из сферы торговли (ООО «Белуга Маркет Владивосток», ООО «ИНКОТЕК», ООО ТПК «ИРНА», ОАО «ННК-Приморнефтепродукт», ООО «Саммит Моторс (Владивосток)», ООО «Нико-Ойл ДВ») и сферы ЖКХ.

Сегодня многие предприятия из этого списка ликвидированы как «Приморскуголь» и «Соллерс-Буссан», пришли к банкротству, либо их чистая прибыль за 2022 год равна нулю, как в случае с «Турниф».

По объективным причинам предприятия, относящиеся к оборонному комплексу, как АО «Восточная Верфь», АО «ДВЗ "Звезда"», ОАО «ДЦСС», ПАО ААК «Прогресс» сегодня не открывают свою отчетность. В данном случае, можно предположить, что налог на сверхприбыль вряд ли будет взиматься со стратегических предприятий.

Справедливости ради можно сказать, что даже в свои самые удачные годы ряд приморских компаний не добивался прибыли равной одному миллиарду рублей. Согласно критериям ФНС, крупнейшим налогоплательщиками, подлежащими администрированию на региональном уровне, являлись организации, соответствующие одновременно трем критериям. Их валовый годовой доход должен составлять 2-20 млрд руб., среднесписочная численность персонала – более 50 человек. Активы предприятия должны исчисляться в сумме от 100 млн до 20 млрд руб., либо ему должно начисляться от 75 млн руб. до 1 млрд руб. налогов и сборов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]