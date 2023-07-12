65 проектов ТОСов Владивостока выиграли конкурс на благоустройство и получат финансирование

Подведены итоги конкурса проектов по решению вопросов местного значения инициативными приморцами. Из 70 проектов, поданных от ТОСов и инициативных групп владивостокцев, отбор прошли 65. Все проекты уже в этом году будут воплощены в жизнь, сообщают «Вести:Приморье».

«Проекты разнообразные и все они нацелены на благоустройство придомовой территории, это и установка детских, спортивных площадок, появления у жилых домов уличных тренажеров, хоккейных и спортивных коробок, горок, фонарей для освещения улиц и многое, многое другое», – прокомментировал итоги завершившегося конкурса ТОС начальник управления развития общественных инициатив Сергей Язев.

В 2023 году Владивосток представил вдвое больше проектов, чем в прошлом, значит, наш город станет еще комфортнее для его жителей. Конкурс проектов ТОСов действует уже не первый год и реализуется при поддержке губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Вот лишь некоторые проекты-победители в конкурсе ТОС, которые получат финансирование, в нынешней году. ТОС «Нерчинская 42» организует площадку для отдыха на придомовой территории МКД № 42 по улице Нерчинская. Реконструирует спортивную площадку на ул. Садгородская,13 ОО ТОС "Грин Парк"

Комплексная природно- историческая детская площадка "Сендей" микрорайона бухты Федорова появится стараниями одноименного ТОС «Бухта Фёдорова». Благоустройство прогулочной зоны вдоль Соленой Протоки ляжет на плечи ОО ТОС "Спутник, но будет реализовано благодаря финансовой поддержке конкура ТОСов.

Сквер для отдыха и общения на Тунгусской 69 создаст ТОС "Тунгусская". ТОС "Побережье на Станюковича" смогут сформировать общественное пространство. ТОС «Морской» сможет проложить «Дорогу к школе» для безопасного следования деток к месту своего обучения.

Подробнее со списком выигравших проектов можно ознакомиться по ссылке.

Желаем всем победителям найти хороших подрядчиков и создать общественные пространства, радующие глаз горожан и гостей города!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]