Итоги года. Во Владивостоке добавилось шесть ТОСов

Новая спортивная площадка с воротами, хоккейным бортом с заградительной сеткой, освещением и камерами видеонаблюдения. Таков результат работы территориально-общественного самоуправления (ТОС) «Поспелово», которое стало победителем муниципального конкурса «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На сегодняшний день во Владивостоке действует 25 ТОСов, шесть из которых были зарегистрированы в уходящем году. Основной задачей таких объединений является благоустройство и создание инфраструктуры для комфортного проживания. Территориальное общественное самоуправление является одной из форм организации активных граждан для решения проблем территории, на которой осуществляется самоуправление.

Взаимодействуя с органами власти, ТОС могут претендовать на получение субсидий на реализацию собственных инициатив. Так, в этом году в рамках инициативного бюджетирования жители города приняли участие в муниципальном конкурсе «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа». Механизм инициативного бюджетирования позволяет реализовывать проекты ТОСов, инициативных групп граждан и депутатов. При этом ведущая роль в формировании инициатив принадлежит именно ТОСам.

На рассмотрение конкурсной комиссии в рамках муниципального конкурса было представлено 18 проектов, направленных как на благоустройство придомовых территорий, так и на объекты, используемые для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий. Победителями в рамках имеющегося финансирования стали восемь проектов, из которых шесть являются ТОСами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]