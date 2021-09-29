 Заявки на реализацию инициативных проектов в администрации Владивостока будут принимать до 8 октября

В администрации Владивостока продлили срок приема заявок на реализацию инициативных проектов. Теперь подать документы на участие в муниципальном конкурсе можно до 8 октября включительно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Согласно условиям, три миллиона рублей могут быть выделены на реализацию проектов по благоустройству, созданию детских и спортивно-игровых площадок, площадок для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий и других проектов. Принять участие в муниципальном конкурсе могут территориальные общественные самоуправления (ТОС), инициативные группы жителей численностью не менее десяти человек, депутаты городской думы.

«Один из ярких примеров работы механизма инициативного бюджетирования – благоустройство «Нескучного сада» на улице Постышева. На выделенные средства в сквере заасфальтировали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили лавочки и урны, в ближайшее время проведут озеленительные работы, а также смонтируют дополнительные столбы освещения», – отметила начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.

Всего в этом году в рамках конкурса «Реализация инициативных проектов на территории Владивостокского городского округа» финансирование получили восемь проектов.

Сейчас открыт прием заявок на реализацию инициативных проектов в 2022 году. Стоимость проекта должна составлять не более трех миллионов рублей для одного инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей. Размер инициативных платежей должен составлять не менее 5 % от общей стоимости необходимых расходов на реализацию инициативного проекта.

Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Владивостокского городского округа или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного инициативного проекта;

7) указание на объем средств бюджета Владивостокского городского округа в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию Владивостокского городского округа или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект;

9) сведения об установлении границ территориального общественного самоуправления и о регистрации устава территориального общественного самоуправления (для инициативных проектов, внесенных органами территориального общественного самоуправления);

10) эскизный проект, проектно-сметная документация, локальный сметный расчет, положительное заключение экспертизы сметной стоимости и иные сведения (при наличии);

11) документы и материалы, подтверждающие наличие проблемы, а также обосновывающие предложение по ее решению (фотофиксация, обращения граждан, депутатские запросы и ответы на них, судебные акты, акты прокурорского реагирования, акты надзорных органов и т.д.) (при наличии);

12) сведения о местоположении, принадлежности и кадастровом номере (при наличии) земельного участка, на котором планируется реализация инициативного проекта.

Место и время приема заявок - на бумажном носителе или по почте:

в управление туризма, инвестиций и городской среды администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 131 каб. 107 с понедельника по четверг с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 18:00 , в пятницу с 09:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45 ;

с понедельника по четверг и с , в пятницу с и с ; в администрацию города Владивостока по адресу: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 20;

посредством заполнения электронной формы для обращений граждан на официальном сайте администрации города Владивостока (с приложением сканов).

Телефон для получения консультаций: 261-40-11.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]