Во Владивостоке подвели итоги конкурса заявок на реализацию проектов благоустройства

В администрации Владивостока подведены итоги конкурса заявок на реализацию инициативных проектов благоустройства на территории города. Всего от инициативных граждан было подано 18 заявок, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на tosvl.ru. По итогам работы комиссии по проведению конкурсного отбора победителями стали восемь проектов:

1. Нескучный сад на Постышева 3,5

асфальтирование дорожек, высадка кустов, деревьев и газона, установка урн для собак и табличек, из бюджета — 2,8 млн, софинансирование 38 тыс, трудовое участие на 98 тыс, имущественное на 22 тыс

2. ТОС «Патрокл-Сочинская» — Сочинская — улица комфорта и спорта 2021

площадка и беседка для мероприятий, спортивные и рекреационные сооружения, из бюджета — 2,8 млн, софинансирование 154 тыс

3. ТОС на стадии регистрации «Поспелово» — Проект «ЖивуСоСпортом» о. Русский , п. Поспелово

хоккейная площадка с освещением и видеонаблюдением, из бюджета — 3 млн, софинансирование 158 тыс

4. ТОС на стадии регистрации «Первый Приморский» — Благоустройство придомовой территории — ул. З.Космодемьянской, 5

детские и спортивные сооружения, из бюджета — 2,8 млн руб, софинансирование 151 тыс

5. ТОС «Военное шоссе» — Обустройство Литературного сквера

обустройство дорожек брусчатков, посадка кустов, установка МАФов, из бюджета — 570 тыс, софинансирование 30 тыс

6. ТОС «Капитан» — Современный дворик на Леонова

сквер с фонтаном и качелями, из бюджета — 2,8 млн, софинансирование 149 тыс

7. ТОС «Юмашева» — Соседи «за»

детская площадка, из бюджета — 2,5 млн, софинансирование 127 тыс

8. ТОС «Иртыш 32» — Реконструкция спортивной площадки

из бюджета — 2,8 млн, софинансирование 150 тыс

Напомним, прием заявок на конкурс проводился с 15 марта по 1 апреля 2021 года. Заявителями могли стать территориальные общественные самоуправления, инициативные группы численностью не менее десяти граждан, депутаты Думы города Владивостока.

В число финалистов вошли 7 из 8 участвующих в конкурсе ТОС, два ТОСа из числа финалистов — на первом этапе регистрации границ. Таким образом, лишь один из победителей был не от ТОС. Члены жюри, да и сами участники заметили ощутимую разницу в глубине проработки проектов от ТОС в отличие от инициативных групп. Причина не только в качестве подготовки самой презентации и проектов, а в том, что сама по себе конструкция ТОС — долговременная, это значит, что люди, занимающиеся ТОС мыслят категориями шире, чем придомовая площадка, а значит в постоянном режиме вынашивают те или иные проекты, переосмысляют их в масштабе двора, улицы, района. Это означает мониторинг и понимание проблем и потребностей в долгосрочной перспективе, учет баланса интересов.

Проектный подход в мышлении подразумевает цель и задачи для её достижения. Цель в свою очередь направлена на решение какой-то проблемы. Задачи реализуются через те или иные инструменты. В результате набор инструментов может быть очень разнообразным — это не только строительство чего бы то ни было, но и организация мероприятий например. Подход инициативных групп, которые образуются как правило из числа советов домов напротив идет от конечного инструмента, готовых типовых форм от одного подрядчика. Просто и незамысловато. Конечно детская или спортивная площадка имеют очевидные цели, которые вроде бы и пояснять никому не нужно, однако не так просто и тонкости в деталях.

Как уточнили в управлении туризма, инвестиций и городской среды, в основном люди предложили проекты, направленные на благоустройство придомовых территорий, установку детских и спортивных площадок.

В конкурсную комиссию вошли представители мэрии, депутаты думы города. В ходе двух заседаний были рассмотрены все 18 проектов, причем представляли их сами жители. По условиям конкурса, каждая заявка содержала описание проблемы, которую необходимо решить, эскизный проект, предварительный расчет расходов на реализацию и ряд других документов.

Итоги подводились в соответствии с рядом критериев, среди которых – обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект, доступность будущего объекта для маломобильных граждан, количество привлекаемых к реализации проекта активистов, наличие обоснования финансовых расчетов и другие.

Стоимость реализации проекта должна была быть с учетом максимального вклада бюджета города в пределах 3 млн. рублей. Не менее пяти процентов этой суммы вносят в качестве инициативного платежа сами жители, либо спонсоры и партнеры. Общие затраты бюджета составят около 20 млн.рублей.

Так, проект «Нескучный сад на Постышева», предложенный активными жителями этого микрорайона, предполагает благоустройство большого сквера в районе ул. Постышева, 3 и 5, пр. 100-летия, 60а. Эту территорию люди обустраивают своими силами уже в течение нескольких лет, однако есть работы, на которые необходимы дополнительные средства. Граждане запланировали здесь асфальтирование пешеходной дорожки, посадку саженцев деревьев и кустарников, установку урн для собак, а также информационных щитов, в дружелюбном тоне поощряющих хозяев их использовать.

Жители района Патрокл акцентировали, что на их территории не хватает элементов для уличной активности старшего поколения – для встреч, общения и настольных игр, а также для событийных мероприятий людей всех возрастов. Поэтому в проекте предложены подготовка площадки для мероприятий, размещение беседки и нестационарной уличной мебели.

Представители ТОС «Военное шоссе» предложили в дополнение к спортивной площадке, установленной в 2019 году по программе «1000 дворов», создать в районе Военного шоссе, 5а «Литературный сквер», где соседи могли бы собираться, общаться, заниматься творчеством, организовывать концерты и другие мероприятия.

Реализация всех проектов будет проходить под контролем инициативных граждан. Работы должны быть завершены до конца нынешнего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]