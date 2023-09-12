Глава ЕАО попросил у Путина содействия в расширении пропускной способности ж/д в сторону КНР

Информацию об этом опубликовало китайское издание BIANG.

На совещании по реализации программы развития дальневосточных городов в рамках Восточного экономического форума губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал президенту России Владимиру Путину о необходимости расширения пропускной способности железнодорожной ветки, ведущей к трансграничному мосту с Китаем, открытия международных перевозок и попросил дать соответствующие поручения.

«При значительном внимании федерального центра нам, Владимир Владимирович, необходима ваша поддержка. Прежде всего нуждается в дальнейшем развитии транспортная сеть, в том числе железнодорожная. Необходимы дополнительные решения по расширению пропускной способности железнодорожной ветки, ведущей к трансграничному мосту (с Китаем – ред.)», сказал Гольдштейн.

Кроме того, по словам губернатора, туристический потенциал по оценкам экспертов составляет до 500 тысяч человек, для развития туризма необходимо поручение главы государства по открытию международных пассажирских перевозок по этому железнодорожному мосту и созданию соответствующей инфраструктуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]