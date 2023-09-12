Лососевая путина-2023 на Камчатке завершается: до нового рекорда не хватает несколько тысяч тонн

У берегов и в реках Камчатки все пользователи (рыбопромышленники, КМНС и любители) выловили 489 278 тонн красной рыбы, передает ИА «Кам 24» со ссылкой на Росрыболовство.

По информации северо-восточного управления агентства, большая часть вылова приходится на рыбопромышленные компании – 485 328 тонн (остальное на традиционное рыболовство представителями КМНС и любительское рыболовство).

В Карагинской подзоне (северо-восток Камчатки) компании выловили 191 251 тонну лососей. Горбуши рыбопромышленники выловили 181 914 тонн, кеты – 6 223 тонны, нерки – 2 810 тонн, кижуча – 245 тонн, чавычи – 59 тонн. В 2021 году аналогичный вылов по подзоне составил 208 663 тонны, в том числе горбуши – 197 929 тонн.

В Петропавловско-Командорской подзоне (юго-восток) компании всего добыли 18 997 тонн красной рыбы. Нерки выловили 8 533 тонны, горбуши – 6 102 тонны, кеты – 2 464 тонны, 1 564 тонны кижуча, 335 тонн чавычи. В этом году на 4 320 тонн выловили больше, чем в 2021 году (14 677 тонн).

В Западно-Камчатской подзоне (северо-запад) рыбопромышленники всего добыли 169 969 тонн рыбы: 152 843 тонны горбуши, 9 099 тонн кеты, 4 924 тонны кижуча и 3 098 тонн нерки. Показатель этого года на 60 025 тонн больше показателя 2021 года (109 944 тонны).

В Камчатско-Курильской подзоне (юго-запад) вылов компаний составил 104 803 тонны: горбуши – 77 123 тонны, нерки – 19 718 тонн (в том числе нерка реки Озерной – 4 034 тонны), 4 466 тонн кеты и 3 495 тонн кижуча. В этом году объем вылова на 5 776 тонн больше, чем в 2021 году (99 027 тонн).

Как сообщало ИА «Кам 24», лососевая путина на Камчатке завершается. С 10 сентября промысел закрыт в Камчатском заливе и бассейне реки Камчатки. С 20 сентября вылов лососей для всех видов рыболовства (кроме любительского на спиннинг) будет запрещен по всей Камчатке.

В этом году власти надеялись побить рекорд вылова красной рыбы, установленный в 2018 году, когда объем добычи всех видов пользователей превысил 496 тысяч тонн (вылов рыбопромышленных компаний тогда составил 491,3 тысячи тонн).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]