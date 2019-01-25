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Объемы «урожая» красной рыбы спрогнозировали Приморью

Объемы «урожая» красной рыбы спрогнозировали Приморью

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Почти 700 тонн красной рыбы зайдет летом в реки Приморья в 2021 году. Жители края смогут приобрести свежую горбушу по доступной цене, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, нерест тихоокеанских лососей начнется в июне. Рыба зайдет в крупные реки Приморского края – Барабашевку, Киевку, Аввакумовку, Самаргу, Большую Уссурку.

«В этом году прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей в Приморье – 692 тонны. Из них – 170 тонн горбуши, кеты – 487 тонн, симы – 35 тонн», – уточнили в ведомстве.

Напомним, горбуша входит в социальную программу «Приморская рыба», инициированную губернатором края Олегом Кожемяко в 2019 году. Килограмм этой самой популярной красной рыбы жители края могут приобрести за 118 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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