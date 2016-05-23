«Приморская рыба» подешевела

Более 860 тонн «Приморской рыбы» реализовано жителям края с начала года. Навага, селедка, горбуша и консервы продаются на 15-20% дешевле, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, в социальной программе участвуют предприятия Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области. С начала года они поставили в торговые сети края почти 862 тонны свежемороженой продукции. Рыбозавод «Каменский», Магаданская база тралового флота, компания «Рыбацкий путь» реализуют продукцию через собственные фирменные магазины и посредством выездной торговли.

«В этом году жителям края реализовано 374,5 тонн наваги, сельди – 272,3 тонны, горбуши – 108 тонн, минтая – 45,5 тонн, камбалы – 21,6 тонны, а также более 40 тонн кальмара», – отметили специалисты.

Кроме того, в торговые сети Приморья поставлено более 270 тысяч банок консервов из иваси и скумбрии.

Напомним, социальная программа «Приморская рыба» разработана по инициативе губернатора Олега Кожемяко в 2018 году. В ней участвуют крупные торговые сети и магазины шаговой доступности. Горбуша, навага, сельдь, минтай, камбала, кальмар и рыбные консервы продаются на 15-20% дешевле.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]