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«Приморская рыба» по доступным ценам пришла в магазины края. Список
Жители края могут приобрести навагу, селедку, камбалу, кальмар и рыбные консервы по доступным ценам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.
На данный момент в социальной программе «Приморская рыба» участвуют 275 магазинов.
Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, за три года действия программы было реализовано более 5 тысяч тонн рыбы. Продукция поставляется в магазины напрямую от производителя, торговая надбавка на нее составляет не более 15%.
«В 2020 году жителям края реализовано 1880 тонн рыбы. Больше половины приходится на навагу, а также кальмар, сельдь, горбушу, камбалу и минтай», – уточнили специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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