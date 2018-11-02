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«Приморская рыба» по доступным ценам пришла в магазины края. Список

«Приморская рыба» по доступным ценам пришла в магазины края. Список

Источник фото: severpost

Жители края могут приобрести навагу, селедку, камбалу, кальмар и рыбные консервы по доступным ценам, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

На данный момент в социальной программе «Приморская рыба» участвуют 275 магазинов.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности и торговли, за три года действия программы было реализовано более 5 тысяч тонн рыбы. Продукция поставляется в магазины напрямую от производителя, торговая надбавка на нее составляет не более 15%.

«В 2020 году жителям края реализовано 1880 тонн рыбы. Больше половины приходится на навагу, а также кальмар, сельдь, горбушу, камбалу и минтай», – уточнили специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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