Новости Общество Экономика
Сегодня, 15:34

Основные рыбоеды России живут в Приморье

Основные рыбоеды России живут в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Более 30 килограммов рыбы и морепродуктов ежегодно съедает житель Приморского края. Это больше, чем любой другой среднестатистический россиянин, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, россияне должны съедать в год не менее 22 килограммов рыбных продуктов.

«Потребление рыбы и рыбной продукции жителями Приморского края в расчете на душу населения составляет 31 килограмм в год. Это больше, чем съедают дальневосточники и среднестатистический россиянин», – отметили специалисты.

Напомним, в крае действует социальная программа «Приморская рыба». Навагу, горбушу, сельдь, минтай, камбалу, кальмар и рыбные консервы можно приобрести по доступным ценам в супермаркетах и магазинах по всему региону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме