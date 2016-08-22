Основные рыбоеды России живут в Приморье

Более 30 килограммов рыбы и морепродуктов ежегодно съедает житель Приморского края. Это больше, чем любой другой среднестатистический россиянин, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, россияне должны съедать в год не менее 22 килограммов рыбных продуктов.

«Потребление рыбы и рыбной продукции жителями Приморского края в расчете на душу населения составляет 31 килограмм в год. Это больше, чем съедают дальневосточники и среднестатистический россиянин», – отметили специалисты.

Напомним, в крае действует социальная программа «Приморская рыба». Навагу, горбушу, сельдь, минтай, камбалу, кальмар и рыбные консервы можно приобрести по доступным ценам в супермаркетах и магазинах по всему региону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]