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До 800 тонн кальмара в сутки добывают приморские рыбаки

До 800 тонн кальмара в сутки добывают приморские рыбаки

Вылов кальмара увеличили рыбаки Приморья. 

Как сообщили в краевом агентстве по рыболовству, на промысле кальмара в Северо-Курильской подзоне сейчас работают восемь судов Находкинской базы активного морского рыболовства. По состоянию на 15 апреля выловлено 3 250 тонн кальмара, что почти на 150 тонн больше уровня прошлого года. Хорошая промысловая обстановка позволяет добывать 500-800 тонн кальмара в сутки.

Как отметили в пресс-службе правительства Приморья, кальмар входит в социальную программу «Приморская рыба», инициированную Губернатором края Олегом Кожемяко в 2018 году. Килограмм этой продукции в магазинах можно приобрести за 159 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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