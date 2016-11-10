Доступна в магазинах: Почти 32 тысячи тонн сельди выловили приморские рыбаки

Почти 32 тысячи тонн селедки выловили приморские рыбаки с начала года. Жители края могут приобрести ее в магазинах по доступной цене, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщили в региональном агентстве по рыболовству, мороженую рыбу из района промысла доставляют в порты Приморья. Часть продукции помещается на временное хранение в склады-холодильники, рефрижераторные контейнеры для дальнейшей реализации жителям края.

«С начала года приморские предприятия выловили почти 32 тысячи тонн тихоокеанской сельди. Квоты освоены на 35%, объемы добычи сохраняются на уровне прошлого года», – отметили в ведомстве.

Напомним, сельдь входит в социальную программу «Приморская рыба», разработанную по инициативе губернатора Олега Кожемяко. Килограмм замороженной селедки в магазинах можно купить за 58 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]