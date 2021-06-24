Лосось зашел на нерест в Приморье

Почти 550 килограммов горбуши выловили в Тернейском муниципальном округе. Несмотря на неурожайный год, приморские рыбаки планируют освоить выделенные квоты, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского края, первую горубушу и симу выловила компания «Тройка» на морских участках в районе устья рек Самарга и Единка Тернейского муниципального округа.

«В Приморье 2021 год по лососю неурожайный. Тем не менее, рыбаки начали осваивать квоты, выловив почти 550 килограммов горбуши и 122 килограмма симы», – подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко.

Напомним, в этом году прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей в Приморском крае составляют не более 700 тонн. Горбуша входит в социальную программу «Приморская рыба», инициированную Губернатором края Олегом Кожемяко в 2019 году. В торговых сетях горбуша в основном представлена Камчатскими и Сахалинскими производителями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]